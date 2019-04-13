Спорткар Lamborghini Huracan превратился в гоночную машину





Известный блогер Алекс Чой пять месяцев работал над созданием «экзоскелета» для Lamborghini Huracan LP610-4. В результате у него появился внешний каркас безопасности вместо некоторых частей кузова. Под капотом автомобиля разместились два турбонагнетателя с промежуточным охлаждением и большие воздушные фильтры, которые находятся в верхней части отсека двигателя.Недавно Алекс Чой опубликовал на своем Youtube-канале видеоролик, где он представил вниманию переделанную под ралли-кар Lamborghini Huracan. Автомобиль в стиле «Безумного Макса» заинтересовал многих автолюбителей.