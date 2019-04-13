«Как девочка»: Звезда Comedy Woman Марина Федункив заметно похудела

Хейтеры не верят, что такого результата артистка добилась самостоятельно, не прибегая к помощи пластических хирургов. Федункив рассказала, что измениться ей помогли процедуры по авторской методике, предполагающей применение натуральных препаратов. В итоге с ее лица ушли отеки, оно стало более подтянутым, и даже нос немного уменьшился. Знаменитость избавилась от второго подбородка и брылей. Звезда Comedy Woman призналась, что она против всяких кардинальных способов коррекции внешности и никогда не пойдет на пластику, так как очень боится хирургов.Результаты преобразований Федункив поклонники оценили положительно, похвалив ее за работу над собой. Резкое похудении артистки особенно заметно на последних публикациях в ее Instagram-аккаунте, а также на шуточном видео, где она запечатлена в окружении профессиональных танцовщиц. Звезда Comedy Woman только имитирует «танец», когда вокруг нее активно двигаются девушки. В посте к ролику знаменитость написала: «Когда ты дочь губернатора и занимаешься в танцевальном коллективе». Федункив на видео сравнили с «молоденькой девочкой».