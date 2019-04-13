Google и Huawei выплатят по 400 долларов обладателям Nexus 6P за беспокойство





Интернациональные компании Google и Huawei улаживают коллективный иск пользователей бракованных смартфонов Nexus 6P. Обладатель, предоставивший соответствующие документы на устройство, сможет получить компенсацию в размере 400 долларов США.Последний в модельном ряде Nexus из-за недоработанной операционной системы SoC Snapdragon 810 очень сильно перегревался. Перегрев провоцировал непрекращающуюся перезагрузку гаджета, что приводило к ещё большему повышению температуры устройства и полному разряду аккумуляторной батареи.Суд ещё не одобрил соглашения, это предстоит в начале мая. В случае положительного исхода пользователи, получившие в качестве компенсации новое устройство Google Pixel XL смогут рассчитывать ещё на 10 долларов, а все остальные на 400.Похожая ситуация произошла с компанией LG в связи с ошибкой Nexus 5X, у которого были подобные проблемы. Тогда каждый обратившийся получил 425 долларов возмещения ущерба.