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Google и Huawei выплатят по 400 долларов обладателям Nexus 6P за беспокойство

Интернациональные компании Google и Huawei улаживают коллективный иск пользователей бракованных смартфонов Nexus 6P. Обладатель, предоставивший соответствующие документы на устройство, сможет получить компенсацию в размере 400 долларов США.
Google и Huawei выплатят по 400 долларов обладателям Nexus 6P за беспокойство

Последний в модельном ряде Nexus из-за недоработанной операционной системы SoC Snapdragon 810 очень сильно перегревался. Перегрев провоцировал непрекращающуюся перезагрузку гаджета, что приводило к ещё большему повышению температуры устройства и полному разряду аккумуляторной батареи.

Суд ещё не одобрил соглашения, это предстоит в начале мая. В случае положительного исхода пользователи, получившие в качестве компенсации новое устройство Google Pixel XL смогут рассчитывать ещё на 10 долларов, а все остальные на 400.

Похожая ситуация произошла с компанией LG в связи с ошибкой Nexus 5X, у которого были подобные проблемы. Тогда каждый обратившийся получил 425 долларов возмещения ущерба.



 
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Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:07

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