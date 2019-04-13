Ученые считают, что игры способны помочь людям в борьбе с деменцией





Научный работник Джон Рамсей считает, что повысить когнитивное, физическое и социальное благополучие человека, страдающего деменцией, поможет внедрение игр в его повседневную жизнь. При выборе занятия следует учитывать стадию слабоумия пациента. Когнитивные функции возможно стимулировать, используя современные технологии, например, световые игры с проекцией на стену или пол. Также подойдут задания, которые связаны с исследованиями и требуют сосредоточенности, а также различные ребусы и загадки.Вернуть людям, страдающим деменцией, воспоминания, помогут такие занятия, как подметание листьев, ловля мяча или рыбалка. Создание стимулирующей среды для пациента позволит ему стать более уверенным, оптимистичным, счастливым и довольным своей жизнью.