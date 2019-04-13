Поклонники Паулины Андреевой обеспокоены худобой актрисы

Звезда сериала «Лучше, чем люди» активно следит за своей фигурой и внешностью. Паулина Андреева не так давно установила брекеты, чтобы добиться голливудской улыбки, а сейчас фолловеры заметили, что артистка сидит на строгой диете. Актриса разместила в своем аккаунте в Instagram новый снимок, где запечатлена в белой футболке и черной кожаной куртке с минимумом макияжа на лице и короткой стрижкой.Подписчики отметили, что худоба кумира становится излишней и посоветовали ей не злоупотреблять диетами и физическими нагрузками, ведь у нее и так хорошая фигура. «Вы с Федором кушать бросили?», «Жутко худая», «С трудом узнал», - обсуждали фигуру 30-летней Андреевой почитатели ее творчества, считая, что звезде не идет такая стройность.