Стефания Маликова резко ответила поклоннице на подозрение в использовании Photoshop

Стефания Маликова резко отреагировала на комментарий подписчика её странички Instagram по поводу использования на фото ретуши в программе Photoshop. Девушка посоветовала «протереть глаза» тому, кто увидел обработку в селфи с естественным минимальным макияжем.Знаменитости в своих социальных сетях получают массу комментариев как положительного, так и отрицательного характера. Дочь Дмитрия Маликова совсем недавно выкладывала фото в строгом наряде, в котором она была на мероприятии в информцентре ООН. Поклонники 18-ти летней Стеши высказались резко отрицательно по этому поводу.В этот раз публикация была женственной и никакой строгости. Подписчики писали: «Сама нежность», «Невероятно красивая девочка, впрочем как и родители», «Солнечная девочка». Но были и такие, которые высказались следующим образом: «Зачем столько фотошопа молодой девушке???». На что дочь российского артиста ответила: «Вообще 0 фотошопа, глаза протрите».