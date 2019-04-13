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Обнаружена новая «супер-Земля» в системе Проксима Центавра
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Обнаружена новая «супер-Земля» в системе Проксима Центавра

Астрономы обнаружили двойника Голубой планеты с массой, примерно в шесть раз превышающей земную. Объект с орбитой, расположенной на холодных окраинах системы Проксима Центавра, получил неофициальное название Proxima c.
Обнаружена новая «супер-Земля» в системе Проксима Центавра

Существование этой «супер-Земли», отметили специалисты на ежегодной конференции Breakthrough Discuss, пока не подтверждено официально. Предполагаемая планета имеет 1900-дневную орбиту, вращается вокруг звезды красного карлика Проксимы Центавра, которая намного меньше и тусклее Солнца. «Новый мир», если появятся доказательства его наличия в системе, присоединится к Proxima b, открытой в 2016 году.

Специалисты Туринской обсерватории и Университета Крита в своем докладе о новой планете привели данные, полученные с помощью оборудования ESO HARPS. Измерения направлены на поиск космических объектов по сигнальному колебанию, передающихся ими принимающим звездам. Proxima c может оказаться холодным шаром с газовым доминированием, но ее существование станет полезным для астрономов, пытающихся понять истинную природу суперземель.

Пока эксперты называют обсуждаемый объект «миром-кандидатом» и сравнивают с «воздушными замками». Специалисты подчеркивают, что необходима дальнейшая работа для создания прочной доказательной базы планетарной природы Proxima c.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:35

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