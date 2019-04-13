Обнаружена новая «супер-Земля» в системе Проксима Центавра





Существование этой «супер-Земли», отметили специалисты на ежегодной конференции Breakthrough Discuss, пока не подтверждено официально. Предполагаемая планета имеет 1900-дневную орбиту, вращается вокруг звезды красного карлика Проксимы Центавра, которая намного меньше и тусклее Солнца. «Новый мир», если появятся доказательства его наличия в системе, присоединится к Proxima b, открытой в 2016 году.Специалисты Туринской обсерватории и Университета Крита в своем докладе о новой планете привели данные, полученные с помощью оборудования ESO HARPS. Измерения направлены на поиск космических объектов по сигнальному колебанию, передающихся ими принимающим звездам. Proxima c может оказаться холодным шаром с газовым доминированием, но ее существование станет полезным для астрономов, пытающихся понять истинную природу суперземель.Пока эксперты называют обсуждаемый объект «миром-кандидатом» и сравнивают с «воздушными замками». Специалисты подчеркивают, что необходима дальнейшая работа для создания прочной доказательной базы планетарной природы Proxima c.