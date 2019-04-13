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Ученые: Крысы способны сопереживать другим

В ходе очередного исследования голландские ученые доказали, что крысы способны сопереживать другим грызунам. Об этом сообщается на сайте Политэксперт.

Ученые: Крысы способны сопереживать другим

Научные работники провели эксперимент, в ходе которого одна из крыс испытывала болтливые ощущения, причинённые специальным лазером, а другую били током. В этот момент остальные грызуны наблюдали за своими сородичами. Ученые сообщили, что некоторые крысы переставали двигаться от увиденного. В ходе исследования специалисты выяснили, что у животных, наблюдавших, как другим причиняют боль, начинали активизироваться нейроны в передней области коры головного мозга. Именно эта часть отвечает за осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого живого существа.

Ученые пришли к выводу, что грызуны испытывают так называемую «зеркальную» боль и способны сопереживать другим, когда наблюдают за страданиями своих сородичей.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:20

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