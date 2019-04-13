Ученые: Крысы способны сопереживать другим





Научные работники провели эксперимент, в ходе которого одна из крыс испытывала болтливые ощущения, причинённые специальным лазером, а другую били током. В этот момент остальные грызуны наблюдали за своими сородичами. Ученые сообщили, что некоторые крысы переставали двигаться от увиденного. В ходе исследования специалисты выяснили, что у животных, наблюдавших, как другим причиняют боль, начинали активизироваться нейроны в передней области коры головного мозга. Именно эта часть отвечает за осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого живого существа.Ученые пришли к выводу, что грызуны испытывают так называемую «зеркальную» боль и способны сопереживать другим, когда наблюдают за страданиями своих сородичей.