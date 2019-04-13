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Lockheed Martin выпустит духи с ароматом открытого космоса

Американский производитель вооружения и военной техники Lockheed Martin Corporation готовит к выпуску духи Vector. Они будут иметь аромат настоящего космоса, сообщает пресс-служба компании.
Lockheed Martin выпустит духи с ароматом открытого космоса

Концерн Lockheed Martin, возникший в 1995 году в результате слияния двух корпораций Lockheed и Martin Marietta, пообещал выпустить парфюм с запахом открытого космического пространства. Аромат будет на металлической основе с нотами чистоты, стерильности и огненным привкусом пара, который исчезает в атмосфере.

Пресс-служба компании заявила, что именно такого сочетания нот добивались парфюмеры в Vector, потому что это почувствовал астронавт Доминик Энтони Антонелли в одном из своих полетов в космос. Выпуск данного парфюма ограничен в количестве. В связи с этим, приобрести его окажется достаточно сложно.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:28

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