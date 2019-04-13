«Было так больно, что сознание отключалось»: Татьяна Лазарева в День космонавтики рассказала о преодолении трудностей

Знаменитость разместила пост с признанием в личном блоге Instagram. По словам Лазаревой, в настоящий момент она переживает нелегкий период в своей жизни, но пытается воспринимать проблемы с оптимизмом. Артистка сообщила, что часто думает над фразой «точка боли – это всегда точка роста». В самых сложных ситуациях, когда было очень больно или плохо, звезда старалась преодолеть эту черную полосу и потом наступали моменты, когда жить становилось интересней и открывались новые горизонты. Знаменитость делится с фанатами, что с проблемами получалось справляться не сразу, так как «иногда было так больно, что сознание отключалось на какое-то время, болевой шок топает, ты думаешь, наверное, я сошла с ума».Звезда телевидения отметила, что это относится не к какой-то определенной ситуации, а вообще, и тогда возникает вопрос, как с этим бороться. По мнению Татьяны Лазаревой, выход есть: нужно разрешить себе принять, чувствовать боль, жалеть себя, убеждая, что все пройдет. В завершении актриса поздравила подписчиков с Днем космонавтики, отметив, что можно, минуя неприятности, «взлететь и полететь еще дальше и выше, как ракета».Фолловеры Лазаревой высоко оценили пост кумира, назвав ее мудрой и сильной женщиной, чьи истории и советы всегда вдохновляют и помогают в жизни. Некоторые отметили, что не всегда удается преодолевать трудности и выходить победителем, но всегда есть к чему стремиться.