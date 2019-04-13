Сервис знакомств Tinder признан самым кассовым неигровым приложением





Приложение Tinder с большой скоростью наращивает собственную выручку, и за год ему удалось поднять ее показатель со $183 млн до $260 млн, а также увеличить аудиторию на 1,2 млн пользователей. Рост прибыли эксперты связывают и с внедрением платной функции Tinder Gold, позволяющей искать себе пару по всему миру, видеть поставленные «сердечки» и посылать «лайки» в неограниченном количестве. Все это позволило популярному сервису для знакомств занять лидирующую позицию среди неигровых программ, сместив Netflix на второе место.Видеохостинг более двух лет возглавлял рейтинг наиболее кассовых приложений, а теперь сдал свои позиции. Аналитики из TechCrunch причиной смены лидеров считают отказ Netflix от уплаты «налога Apple» с продаж и запрет на расчет за подписку через iTunes. Последствием стало снижение прибыли стримингового сервиса на 15% в первом квартале 2019 года.