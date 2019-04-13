АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Обнаружена новая «супер-Земля» в системе Проксима Центавра
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Сервис знакомств Tinder признан самым кассовым неигровым приложением

Сервис для знакомств Tinder оказался лидером в числе наиболее прибыльных неигровых приложений по итогам первого квартала 2019 года. Программа отобрала первенство у стримингового видеохостинга Netflix.
Сервис знакомств Tinder признан самым кассовым неигровым приложением

Приложение Tinder с большой скоростью наращивает собственную выручку, и за год ему удалось поднять ее показатель со $183 млн до $260 млн, а также увеличить аудиторию на 1,2 млн пользователей. Рост прибыли эксперты связывают и с внедрением платной функции Tinder Gold, позволяющей искать себе пару по всему миру, видеть поставленные «сердечки» и посылать «лайки» в неограниченном количестве. Все это позволило популярному сервису для знакомств занять лидирующую позицию среди неигровых программ, сместив Netflix на второе место.

Видеохостинг более двух лет возглавлял рейтинг наиболее кассовых приложений, а теперь сдал свои позиции. Аналитики из TechCrunch причиной смены лидеров считают отказ Netflix от уплаты «налога Apple» с продаж и запрет на расчет за подписку через iTunes. Последствием стало снижение прибыли стримингового сервиса на 15% в первом квартале 2019 года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Спорткар Lamborghini Huracan
Ученые: Крысы способны сопереживать
«Как девочка»: Звезда Comedy Woman
Google и Huawei выплатят по 400
Ученые: Кетамин способен изгонять
Поклонники Паулины Андреевой
Стефания Маликова резко ответила
Обнаружена новая «супер-Земля» в
Lockheed Martin выпустит духи с
«Было так больно, что сознание
Сервис знакомств Tinder признан самым
Всего одна порция алкоголя может
Беременная жена Венсана Касселя Тина
Ученые предложили идентифицировать
В Подмосковье грузовой поезд столкнулся
«Тянет на поиск приключений»: Роза
Эдита Пьеха вспомнила, как муж ревновал
В NASA раскрыли секрет установленных на
В Великобритании стендап-комик Ян
Россиян научили сервировать стол в
Юлия Ковальчук воспитывает дочь без
Иэн Глен сыграет Бэтмена во втором
Пицца оказалась в списке непригодных к
Перед смертью Юлия Началова отправила
Подсчитано количество обнаженных тел в
В ФНС опровергли слухи о полном
Александра Черно о возможной
Экс-участник "Дома-2" Рома Карамышев
Татьяна Африкантова: «Пытались папе
Oppo прекратит выпускать флагманскую
Просмотреть все новости