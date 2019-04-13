АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Обнаружена новая «супер-Земля» в системе Проксима Центавра
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Ученые: Кетамин способен изгонять депрессию

Группа ученых провела ряд исследований, чтобы понять действие кетамина на мозг. Выяснилось, что ионотропный рецептор глутамата кетамин изгоняет депрессию, так как заставляет нервные клетки создавать новые соединения.
Ученые: Кетамин способен изгонять депрессию

NMDA-антагонист кетамин применяется в качестве наркоза в медицине и ветеринарии. Это синтетическое вещество было получено более 60 лет назад. Оно вызывает нарушения сознания, так как является психоактивным. Однако новые исследования свидетельствуют о том, что кетамин способствует облегчению депрессии всего за пару часов, когда у других препаратов на это уходит гораздо больше времени.

В прошлом месяце управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило эскетамин, как препарат для лечения ТРД. Его действие подобно кетамину, но при его приеме реже наблюдаются побочные эффекты.

Эксперимент на крысах продемонстрировал, как уменьшается плотность соединений в МПК мозга при повторяющемся стрессе, в результате чего может возникнуть и депрессия. Медиальная префронтальная кора участвует в процессах планирования, концентрации внимания, обучения и генерации фаз сна.

Спустя 12 часов после приема кетамина в МПК у представителей семейства мышиных началось образование новых дендритных шипов. Они же, в свою очередь, заменяют те, которые были потеряны при стрессе. Также были проведены исследования на людях. Они показали, что в период депрессии уменьшаются синапсы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Спорткар Lamborghini Huracan
Ученые: Крысы способны сопереживать
«Как девочка»: Звезда Comedy Woman
Google и Huawei выплатят по 400
Ученые: Кетамин способен изгонять
Поклонники Паулины Андреевой
Стефания Маликова резко ответила
Обнаружена новая «супер-Земля» в
Lockheed Martin выпустит духи с
«Было так больно, что сознание
Сервис знакомств Tinder признан самым
Всего одна порция алкоголя может
Беременная жена Венсана Касселя Тина
Ученые предложили идентифицировать
В Подмосковье грузовой поезд столкнулся
«Тянет на поиск приключений»: Роза
Эдита Пьеха вспомнила, как муж ревновал
В NASA раскрыли секрет установленных на
В Великобритании стендап-комик Ян
Россиян научили сервировать стол в
Юлия Ковальчук воспитывает дочь без
Иэн Глен сыграет Бэтмена во втором
Пицца оказалась в списке непригодных к
Перед смертью Юлия Началова отправила
Подсчитано количество обнаженных тел в
В ФНС опровергли слухи о полном
Александра Черно о возможной
Экс-участник "Дома-2" Рома Карамышев
Татьяна Африкантова: «Пытались папе
Oppo прекратит выпускать флагманскую
Просмотреть все новости