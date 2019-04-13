Ученые: Кетамин способен изгонять депрессию
Группа ученых провела ряд исследований, чтобы понять действие кетамина на мозг. Выяснилось, что ионотропный рецептор глутамата кетамин изгоняет депрессию, так как заставляет нервные клетки создавать новые соединения.
NMDA-антагонист кетамин применяется в качестве наркоза в медицине и ветеринарии. Это синтетическое вещество было получено более 60 лет назад. Оно вызывает нарушения сознания, так как является психоактивным. Однако новые исследования свидетельствуют о том, что кетамин способствует облегчению депрессии всего за пару часов, когда у других препаратов на это уходит гораздо больше времени.
В прошлом месяце управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило эскетамин, как препарат для лечения ТРД. Его действие подобно кетамину, но при его приеме реже наблюдаются побочные эффекты.
Эксперимент на крысах продемонстрировал, как уменьшается плотность соединений в МПК мозга при повторяющемся стрессе, в результате чего может возникнуть и депрессия. Медиальная префронтальная кора участвует в процессах планирования, концентрации внимания, обучения и генерации фаз сна.
Спустя 12 часов после приема кетамина в МПК у представителей семейства мышиных началось образование новых дендритных шипов. Они же, в свою очередь, заменяют те, которые были потеряны при стрессе. Также были проведены исследования на людях. Они показали, что в период депрессии уменьшаются синапсы.
NMDA-антагонист кетамин применяется в качестве наркоза в медицине и ветеринарии. Это синтетическое вещество было получено более 60 лет назад. Оно вызывает нарушения сознания, так как является психоактивным. Однако новые исследования свидетельствуют о том, что кетамин способствует облегчению депрессии всего за пару часов, когда у других препаратов на это уходит гораздо больше времени.
В прошлом месяце управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило эскетамин, как препарат для лечения ТРД. Его действие подобно кетамину, но при его приеме реже наблюдаются побочные эффекты.
Эксперимент на крысах продемонстрировал, как уменьшается плотность соединений в МПК мозга при повторяющемся стрессе, в результате чего может возникнуть и депрессия. Медиальная префронтальная кора участвует в процессах планирования, концентрации внимания, обучения и генерации фаз сна.
Спустя 12 часов после приема кетамина в МПК у представителей семейства мышиных началось образование новых дендритных шипов. Они же, в свою очередь, заменяют те, которые были потеряны при стрессе. Также были проведены исследования на людях. Они показали, что в период депрессии уменьшаются синапсы.
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:00