Ученые: Кетамин способен изгонять депрессию





NMDA-антагонист кетамин применяется в качестве наркоза в медицине и ветеринарии. Это синтетическое вещество было получено более 60 лет назад. Оно вызывает нарушения сознания, так как является психоактивным. Однако новые исследования свидетельствуют о том, что кетамин способствует облегчению депрессии всего за пару часов, когда у других препаратов на это уходит гораздо больше времени.В прошлом месяце управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило эскетамин, как препарат для лечения ТРД. Его действие подобно кетамину, но при его приеме реже наблюдаются побочные эффекты.Эксперимент на крысах продемонстрировал, как уменьшается плотность соединений в МПК мозга при повторяющемся стрессе, в результате чего может возникнуть и депрессия. Медиальная префронтальная кора участвует в процессах планирования, концентрации внимания, обучения и генерации фаз сна.Спустя 12 часов после приема кетамина в МПК у представителей семейства мышиных началось образование новых дендритных шипов. Они же, в свою очередь, заменяют те, которые были потеряны при стрессе. Также были проведены исследования на людях. Они показали, что в период депрессии уменьшаются синапсы.