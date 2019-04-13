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Всего одна порция алкоголя может вызвать инсульт

Медицинское издание The Lancet опубликовало результаты десятилетнего исследования зависимости между употреблением алкогольных напитков и вероятностью инсульта. Эта работа опровергает ошибочное предположение, что умеренное потребление спиртного является профилактикой заболевания.
Всего одна порция алкоголя может вызвать инсульт


Как отмечают исследователи, употребление спиртосодержащих напитков даже в минимальных дозах повышает кровяное давление, что увеличивает вероятность инсульта и других заболеваний на 10-35%. Соавтор медицинской работы Чжэнмин Чен заявляет, что не существует умеренных доз алкоголя и любое количество связано с риском.

Британский профессор сердечно-сосудистой медицины Тим Чико обозначил, что при исследовании был использован инновационный генетический подход, который позволил определить влияние спиртного и на кровеносную систему. Надежду на защиту от сердечно-сосудистых заболеваний умеренным употреблением алкоголя учёный считает необоснованной.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:53

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