Беременная жена Венсана Касселя Тина Кунаки снялась обнаженной для обложки глянца

Кунаки поблагодарила «лучшую команду на свете» за отличную работу. Фотографу действительно удалось передать красоту и нежность ожидающей ребенка модели. Жена Касселя запечатлена сбоку, что позволило выставить на первый план «беременный» живот и скрыть интимные места. Пышную грудь 21-летняя возлюбленная актера прикрыла руками.Черно-белое фото обнаженной модели, как отметили фолловеры, получилось, хоть и откровенным, но не пошлым. На художественном снимке, украсившем обложку глянцевого журнала, будущая мать выглядит трогательно и нежно. Образ Кунаки со струящимися по спине кудрявыми волосами поклонники назвали очень волнительным.