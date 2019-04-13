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Беременная жена Венсана Касселя Тина Кунаки снялась обнаженной для обложки глянца

Тина Кунаки, молодая супруга Венсана Касселя, на последних месяцах беременности решилась на откровенную фотосессию. Избранница 52-летнего французского актера появилась на обложке глянцевого издания PHOTO. Модель представила пикантный снимок в своем Instagram-аккаунте.
Беременная жена Венсана Касселя Тина Кунаки снялась обнаженной для обложки глянца

Кунаки поблагодарила «лучшую команду на свете» за отличную работу. Фотографу действительно удалось передать красоту и нежность ожидающей ребенка модели. Жена Касселя запечатлена сбоку, что позволило выставить на первый план «беременный» живот и скрыть интимные места. Пышную грудь 21-летняя возлюбленная актера прикрыла руками.

Черно-белое фото обнаженной модели, как отметили фолловеры, получилось, хоть и откровенным, но не пошлым. На художественном снимке, украсившем обложку глянцевого журнала, будущая мать выглядит трогательно и нежно. Образ Кунаки со струящимися по спине кудрявыми волосами поклонники назвали очень волнительным.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:28

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