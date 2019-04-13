В Подмосковье грузовой поезд столкнулся с автомобилем





Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от платформы «Лопатино» МЖД на переезде железнодорожных путей. На переезде действовала переездная сигнализация, но водитель легковой машины, не соблюдая правил, выехал на пути, когда грузовой поезд был уже близко, сообщает пресс-секретарь магистрали.Когда машинист поезда увидел это, он подал свето- и звукосигналы и начал экстренно тормозить. Однако расстояния было недостаточным, чтоб полностью остановиться. На место инцидента прибыл самодвижущийся рельсовый экипаж, который предназначен для тяги несамоходных вагонов. Участники ДТП остались без травм.