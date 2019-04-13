«Тянет на поиск приключений»: Роза Сябитова порадовала фанатов «весенним» декольте
Роза Сябитова обнародовала в Instagram-микроблоге пикантное фото, порадовав фанатов откровенным декольте. Главная сваха России отметила, что с приходом весны многих «отчаянно тянет на приключения».
Телеведущая заметила, что в это время года девушки начинают носить юбки короче, а мужчины смотрят на женщин более откровенными взглядами, «в воздухе витает любовь, а в голове – ветер». Сябитова попросила фолловеров поделиться своими историями о курьезных или романтических свиданиях, ведь весной многих «тянет на поиск приключений».
Поклонников главной свахи страны, судя по комментариям, больше привлек ее откровенный образ на фото, где она запечатлена в синей блузе с глубоким декольте. Многих подписчиков восхитила смелость 57-летней телезвезды, не побоявшейся в таком зрелом возрасте приоткрыть свою грудь. Однако некоторые раскритиковали Сябитову за «неподобающий» для ее статуса вид.
Телеведущая заметила, что в это время года девушки начинают носить юбки короче, а мужчины смотрят на женщин более откровенными взглядами, «в воздухе витает любовь, а в голове – ветер». Сябитова попросила фолловеров поделиться своими историями о курьезных или романтических свиданиях, ведь весной многих «тянет на поиск приключений».
Поклонников главной свахи страны, судя по комментариям, больше привлек ее откровенный образ на фото, где она запечатлена в синей блузе с глубоким декольте. Многих подписчиков восхитила смелость 57-летней телезвезды, не побоявшейся в таком зрелом возрасте приоткрыть свою грудь. Однако некоторые раскритиковали Сябитову за «неподобающий» для ее статуса вид.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:28