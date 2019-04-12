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Александра Черно о возможной беременности: «У меня нашли жёлтое тело»

Саша Черно не так давно ошарашила своих поклонников новостью о возможной беременности. Многие посчитали, что ребенок поможет ей и ее супругу Иосифу Оганесяну наладить отношения, однако новость оказалась ложной.
Александра Черно о возможной беременности: «У меня нашли жёлтое тело»

Саша Черно поспешила оправдаться, что у нее появилось желтое тело. Оно формируется у каждой женщины после овуляции. До этого девушка не предохранялась, а потому вероятность беременности была вполне оправдана. Проектантка отправилась на консультацию к врачу, где ей все объяснили.

Саша Черно добавила, она очень рада, что проблемы со здоровьем позади. До этого участница "Дома-2" мечтала о материнстве, но были определенные сложности - повышенный сахар в крови, отсутствие овуляции, лишний вес и киста. Сейчас же все наладилось, вес уходит, показатели сахара в крови пришли в норму, киста рассосалась и появились овуляции. Для уверенности Черно отправили на дополнительные анализы, оказалось, что она не беременна.

Супруга Иосифа Оганесяна отмечает, сейчас ожидание ребенка только усугубило бы ситуацию, ведь молодожены намерены подавать документы на развод, найти общий язык у них пока никак не получается.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:24

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