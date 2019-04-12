Экс-участник "Дома-2" Рома Карамышев получил срок за избиение жены и домашнее порно





Рома Карамышев находился на проекте "Дом-2" всего месяц. Он не нашел свою любовь, затем ушел за Периметр и женился. Однако потом супруга экс-проектанта подала на него в суд за побои и за то, что он снимал дома порно с ее участием. Прокурор требовал для подозреваемого наказания на срок 4 года, однако в итоге ему присудили год условного наказания, а также 4 года жизни без социальных сетей.Бывшая супруга Ромы Карамышева Ирина Мухина год назад опубликовала в Сети несколько снимков, где показала синяки, ссадины и кровоподтеки на лице. Девушка отметила, она очень жалеет, что в Таиланде никто из гостей не возразил против их бракосочетания, несмотря на то, что она была беременной и избитой.Сам бывший участник реалити утверждает, что никогда не поднимал руку на бывшую супругу. У него есть видео, где видно, что молодой человек уехал, а девушка была цела. Затем на следующее утро она отправилась в больницу с заявлением об избиении тогда еще мужем. Приговор вступил в силу 11 апреля этого года, однако экс-проектант намерен обжаловать его, чтобы добиться справедливости.