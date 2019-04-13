В NASA раскрыли секрет установленных на Луне флагов США
Экс-специалист NASA Пол Спудис раскрыл секрет флагов США, установленных американскими астронавтами на Луне в 1969 году. Полотна полностью обесцветились, считает эксперт, под воздействием агрессивной среды на поверхности спутника Земли.
Полвека назад корабль «Аполлон-11» совершил посадку на Луну. Астронавт Нил Армстронг первым ступил на поверхность небесного объекта, хотя многие скептики не верят в это, утверждая, что NASA сфальсифицировало миссию. Американцы установили на спутнике Земли шесть национальных флагов. Снимки, полученные орбитальным спутником космического агентства США в 2012 году, демонстрируют наличие на Луне едва различимых полотен, полностью утративших цвета, пишет «ПолитРоссия».
Пол Спудис, работавший в NASA, не видит в этом ничего особенного. На флаги несколько десятилетий воздействовала агрессивная среда небесного объекта. На Луне температура варьируется в диапазоне от +100 до -150 градусов по Цельсию. Эксперт еще более разрушительным считает ультрафиолетовое излучение. Цвета на тканях выгорают под воздействием солнечных лучей даже на Земле. Специалист не исключает, что к следующему прибытию человека на спутник, флаги полностью разрушатся.
Полвека назад корабль «Аполлон-11» совершил посадку на Луну. Астронавт Нил Армстронг первым ступил на поверхность небесного объекта, хотя многие скептики не верят в это, утверждая, что NASA сфальсифицировало миссию. Американцы установили на спутнике Земли шесть национальных флагов. Снимки, полученные орбитальным спутником космического агентства США в 2012 году, демонстрируют наличие на Луне едва различимых полотен, полностью утративших цвета, пишет «ПолитРоссия».
Пол Спудис, работавший в NASA, не видит в этом ничего особенного. На флаги несколько десятилетий воздействовала агрессивная среда небесного объекта. На Луне температура варьируется в диапазоне от +100 до -150 градусов по Цельсию. Эксперт еще более разрушительным считает ультрафиолетовое излучение. Цвета на тканях выгорают под воздействием солнечных лучей даже на Земле. Специалист не исключает, что к следующему прибытию человека на спутник, флаги полностью разрушатся.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 06:06