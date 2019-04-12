Татьяна Африкантова: «Пытались папе объяснить, что я не умерла»

Татьяна Владимировна сейчас находится в Туапсе, где отдыхает с любимым мужчиной. Пара отправилась утром на море, когда начали звонить и писать знакомые и поклонники, чтобы узнать о самочувствии экс-проектантки. Так женщина узнала новость о своей гибели и сильно распереживалась за родных. Татьяна Африкантова отметила, что позже ей позвонил Роман Капаклы и сообщил, что ее дочери Марине стало плохо, участникам пришлось ей помогать. Такое же состояние было и у отца звезды. 93-летний мужчина был в ужасном состоянии, когда его удалось успокоить и объяснить, что все это проделки недоброжелателей.Татьяна Владимировна отметила, что с такими вещами ни в коем случае шутить нельзя. Ее сын находился в тот момент за рулем, и произойти могло все, что угодно. Родственников могло даже парализовать, так как все звонили и скорее пытались убедиться, что все в порядке.