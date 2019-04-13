Иэн Глен сыграет Бэтмена во втором сезоне «Титанов»
Звезда «Игры престолов» сыграет роль Брюса Уэйна во втором сезоне американского супергеройского сериала «Титаны». Он будет в образе постаревшего Бэтмена, который продолжает спасать людей от опасностей.
Известно, что в грядущем сезоне «Титанов» Бэтмен попытается подружится с Диком Грейсоном, который является супергерем из вселенной DC Comics. Это поможет новой команде персонажей. Еще нет информации о внешнем виде Иэна Глена. Однако он будет отличаться от Бена Аффлека и юного Бэтмена Давида Мазуза, сообщает американский веб-сайт Deadline. Больше всего зрителей интересует одежда Темного рыцаря.
Второй сезон сериала «Титаны» будет представлен вниманию уже осенью текущего года. В киноленте появятся новые герои, в частности Коннер Кент/Супербой, Слейд Уилсон/Дефстроук, Джозеф Уилсон/Иерихон и Роуз Уилсон/Разрушительница.
Известно, что в грядущем сезоне «Титанов» Бэтмен попытается подружится с Диком Грейсоном, который является супергерем из вселенной DC Comics. Это поможет новой команде персонажей. Еще нет информации о внешнем виде Иэна Глена. Однако он будет отличаться от Бена Аффлека и юного Бэтмена Давида Мазуза, сообщает американский веб-сайт Deadline. Больше всего зрителей интересует одежда Темного рыцаря.
Второй сезон сериала «Титаны» будет представлен вниманию уже осенью текущего года. В киноленте появятся новые герои, в частности Коннер Кент/Супербой, Слейд Уилсон/Дефстроук, Джозеф Уилсон/Иерихон и Роуз Уилсон/Разрушительница.
Культура
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 01:04