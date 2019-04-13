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В Великобритании стендап-комик Ян Когнито умер во время выступления

В Великобритании 12 апреля умер известный стендап-артист Ян Когнито. У комика случился сердечный приступ во время выступления в городском баре Бистера The Atic.
В Великобритании стендап-комик Ян Когнито умер во время выступления

Артист почувствовал недомогание и присел, но присутствующие не бросились ему на помощь, считая это частью номера. По словам одного из зрителей, Когнито за 10 минут до смерти попросил представить, как будет смешно, если он, очнувшись после удара, сможет разговаривать на валлийском языке. После того, как стендап-комик действительно почувствовал недомогание, посетители бара около пяти минут громко смеялись над его шуткой, пока ведущий шоу-программы не вызвал скорую. Прибывшие медики констатировали смерть британского артиста, предварительно, от сердечного приступа.

Коллеги звезды стендапа, отмеченного за мастерство и талант наградой Time Out Award, шокированы его смертью и соболезнуют родственникам покойного. Яна Когнито многие знали как профессионала, превосходно владевшего своим делом.



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 04:01

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