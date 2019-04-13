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Пицца оказалась в списке непригодных к разогреву в микроволновке продуктов

Аналитики провели опрос среди профессиональных поваров из разных ресторанов по теме непригодности продуктов к разогреву в микроволновке. В список таких блюд попала пицца.
Пицца оказалась в списке непригодных к разогреву в микроволновке продуктов

В микроволновой печи повара не советуют разогревать выпечку, включающую в себя большое количество масла. Данный компонент начинает таять, делая текстуру тяжелой и жирной. В микроволновке изделие теряет тонкие слои и хрустящие свойства. В списке оказались и хлебобулочные изделия, которые становятся жесткими после такого разогрева. Пицца тоже утрачивает вкусовые особенности, а ее внешняя корка превращается в «резиновую». Лучше для ее нагрева воспользоваться чугунной сковородой, а потом теплый продукт прикрыть и оставить на несколько минут.

Эксперты не советуют готовить в микроволновке сырое яйцо в скорлупе, так как оно может взорваться. Данный электроприбор не подходит для некоторых видов рыбы, например, палтус, готовится изнутри, пересыхает и теряет свои свойства. В микроволновую печь нельзя ставить детскую смесь. Неоднородность температуры питания может привести к обжиганию слизистой рта ребенка. Вместо нагрева бутылочки в микроволновке эксперты советуют подержать ее в чаше с теплой водой.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:07

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