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Ясновидящая Саона: Если Виктория Романец продолжит устраивать скандалы, то муж задумается о смене жены

Таролог и ясновидящая Саона прокомментировала очередной скандал, связанный с экс-участницей "Дома-2" Викторией Романец и ее мужем Антоном Гусевым. Эксперт отметила, что если девушка не перестанет ревновать избранника к бывшей возлюбленной, он может задуматься о расставании.
Ясновидящая Саона: Если Виктория Романец продолжит устраивать скандалы, то муж задумается о смене жены

Саона подчеркнула, что умение создавать конфликты на "ровном месте" является привычным для участников реалити-шоу "Дом-2". Не исключено, что Виктория Романец и Антон Гусев привыкли к постоянному вниманию и камерам со всех сторон, а потому тихая жизнь им не совсем интересна. Однако такой подход ясновидящая называет ошибочным, ведь Романец то и дело заводит разговор с мужем о его бывшей избраннице.

В будущем Саона советует Виктории Романец научиться общаться с Антоном Гусевым без скандалов, ведь его бывшая жена уже давно живет своей жизнью, она счастлива и не вспоминает прошлые отношения. Тем не менее, муж Романец может задуматься о расставании, если девушка продолжит стоять на своем.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:51

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