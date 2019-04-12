Ясновидящая Саона: Если Виктория Романец продолжит устраивать скандалы, то муж задумается о смене жены





Саона подчеркнула, что умение создавать конфликты на "ровном месте" является привычным для участников реалити-шоу "Дом-2". Не исключено, что Виктория Романец и Антон Гусев привыкли к постоянному вниманию и камерам со всех сторон, а потому тихая жизнь им не совсем интересна. Однако такой подход ясновидящая называет ошибочным, ведь Романец то и дело заводит разговор с мужем о его бывшей избраннице.В будущем Саона советует Виктории Романец научиться общаться с Антоном Гусевым без скандалов, ведь его бывшая жена уже давно живет своей жизнью, она счастлива и не вспоминает прошлые отношения. Тем не менее, муж Романец может задуматься о расставании, если девушка продолжит стоять на своем.