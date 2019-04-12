Перед смертью Юлия Началова отправила родным последнее сообщение





Некоторое время назад Юлия Началова была экстренно госпитализирована в одну из больниц столицы. У нее диагностировали сепсис. Медики приняли решение искусственным путем ввести пациентку в состояние комы. Однако 16 марта телеведущая скончалась в возрасте 38 лет. Ее сердце не выдержало такой нагрузки. Смерть знаменитости стала настоящим ударом, как для родных, так и для поклонников.Недавно стало известно, что перед комой Юлия Начала отправила несколько голосовых сообщений по WhatsApp 12-летней наследнице Вере и своим родителям. По ним можно понять ее мысли и состояние на тот момент. Пока что семья не готова рассказать о содержании сказанного, ведь считают это слишком личным.Родители Юлии Началовой сообщили, что если и передадут СМИ ее предсмертные послания, то сделают это только в рамках художественного фильма о ней. К тому же, в течение 40 дней душа знаменитости еще ходит по земле.