Перед смертью Юлия Началова отправила родным последнее сообщение
Еще не прошло и 40 дней после того, как ушла из жизни певица Юлия Началова. Недавно стало известно, что перед смертью она отправила родным последнее сообщение.
Некоторое время назад Юлия Началова была экстренно госпитализирована в одну из больниц столицы. У нее диагностировали сепсис. Медики приняли решение искусственным путем ввести пациентку в состояние комы. Однако 16 марта телеведущая скончалась в возрасте 38 лет. Ее сердце не выдержало такой нагрузки. Смерть знаменитости стала настоящим ударом, как для родных, так и для поклонников.
Недавно стало известно, что перед комой Юлия Начала отправила несколько голосовых сообщений по WhatsApp 12-летней наследнице Вере и своим родителям. По ним можно понять ее мысли и состояние на тот момент. Пока что семья не готова рассказать о содержании сказанного, ведь считают это слишком личным.
Родители Юлии Началовой сообщили, что если и передадут СМИ ее предсмертные послания, то сделают это только в рамках художественного фильма о ней. К тому же, в течение 40 дней душа знаменитости еще ходит по земле.
Некоторое время назад Юлия Началова была экстренно госпитализирована в одну из больниц столицы. У нее диагностировали сепсис. Медики приняли решение искусственным путем ввести пациентку в состояние комы. Однако 16 марта телеведущая скончалась в возрасте 38 лет. Ее сердце не выдержало такой нагрузки. Смерть знаменитости стала настоящим ударом, как для родных, так и для поклонников.
Недавно стало известно, что перед комой Юлия Начала отправила несколько голосовых сообщений по WhatsApp 12-летней наследнице Вере и своим родителям. По ним можно понять ее мысли и состояние на тот момент. Пока что семья не готова рассказать о содержании сказанного, ведь считают это слишком личным.
Родители Юлии Началовой сообщили, что если и передадут СМИ ее предсмертные послания, то сделают это только в рамках художественного фильма о ней. К тому же, в течение 40 дней душа знаменитости еще ходит по земле.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Вчера, 23:03