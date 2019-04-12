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Перед смертью Юлия Началова отправила родным последнее сообщение

Еще не прошло и 40 дней после того, как ушла из жизни певица Юлия Началова. Недавно стало известно, что перед смертью она отправила родным последнее сообщение.
Перед смертью Юлия Началова отправила родным последнее сообщение

Некоторое время назад Юлия Началова была экстренно госпитализирована в одну из больниц столицы. У нее диагностировали сепсис. Медики приняли решение искусственным путем ввести пациентку в состояние комы. Однако 16 марта телеведущая скончалась в возрасте 38 лет. Ее сердце не выдержало такой нагрузки. Смерть знаменитости стала настоящим ударом, как для родных, так и для поклонников.

Недавно стало известно, что перед комой Юлия Начала отправила несколько голосовых сообщений по WhatsApp 12-летней наследнице Вере и своим родителям. По ним можно понять ее мысли и состояние на тот момент. Пока что семья не готова рассказать о содержании сказанного, ведь считают это слишком личным.

Родители Юлии Началовой сообщили, что если и передадут СМИ ее предсмертные послания, то сделают это только в рамках художественного фильма о ней. К тому же, в течение 40 дней душа знаменитости еще ходит по земле.



 
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Добавил: Якимова Ирина Вчера, 23:03

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