В ФНС опровергли слухи о полном переходе ИНН в электронный формат





Слухи об изменениях формата ИНН появились после решения ПФР выдавать гражданам СНИЛС, впервые его получающим, только в электронном виде. Пластиковые документы, полученные россиянами ранее, останутся действительными, менять их не требуется. В случае утери ламинированной карты ее больше не выдадут.Издание iReactor заинтересовалось, не ожидает ли ИНН аналогичная судьба, и обратилось с соответствующим вопросом к представителям ФНС. Как объяснили в службе, согласно нормам Налогового кодекса РФ, граждане могут получить свидетельство с идентификационным номером как в виде электронного документа, так и бумажного. Полное изменение формата документа пока не планируется.