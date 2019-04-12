АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сперматозоиды активизируются при наличии конкурирующего самца
EUR 72.66 USD 64.40
Курс валют на 12.04.2019

В ФНС опровергли слухи о полном переходе ИНН в электронный формат

В Федеральной налоговой службе РФ прокомментировали слухи о выдаче ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) исключительно в электронном формате. Представители ФНС заявили, что полный отказ от бумажного носителя не планируется.
В ФНС опровергли слухи о полном переходе ИНН в электронный формат

Слухи об изменениях формата ИНН появились после решения ПФР выдавать гражданам СНИЛС, впервые его получающим, только в электронном виде. Пластиковые документы, полученные россиянами ранее, останутся действительными, менять их не требуется. В случае утери ламинированной карты ее больше не выдадут.

Издание iReactor заинтересовалось, не ожидает ли ИНН аналогичная судьба, и обратилось с соответствующим вопросом к представителям ФНС. Как объяснили в службе, согласно нормам Налогового кодекса РФ, граждане могут получить свидетельство с идентификационным номером как в виде электронного документа, так и бумажного. Полное изменение формата документа пока не планируется.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подсчитано количество обнаженных тел в
В ФНС опровергли слухи о полном
Александра Черно о возможной
Экс-участник "Дома-2" Рома Карамышев
Татьяна Африкантова: «Пытались папе
Oppo прекратит выпускать флагманскую
Физики впервые в истории точно измерили
Ученые назвали идеальный завтрак для
Дмитрий Тарасов встал на защиту
Дана Борисова по бартеру увеличила себе
Ясновидящая Саона: Если Виктория
«Родила сына»: Звезда «Полицейского с
«В шпагате созрела для Госдумы»:
Кейт Миддлтон порадовала поклонников
Эксперты рассказали о пользе и вреде
Полина Гагарина просит поклонников о
Звезда "Дома-2" Екатерина Зиновьева
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Сперматозоиды активизируются при
Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев
Шведский актер Сэм Клебанов опроверг
Ольга Бузова в очередной раз
За 100 тысяч фунтов жители
«Дом-2»: Андрей Шабарин и Роза Райсон
Специалисты рассказали, как и где можно
В Новосибирске мастер выполнил портрет
Алла Пугачева перед юбилейным концертом
Основатель «Дома-2» Валерий Комиссаров
Грузия хочет с помощью NASA первой
Специалисты назвали лучшие места в
Просмотреть все новости