Звезда "Дома-2" Екатерина Зиновьева восхитила исполнением хита Даны Соколовой «Львиное сердце»
Звезда "Дома-2" Екатерина Зиновьева на своей странице в Instagram разместила видео, на котором показала, как она исполнила хит Даны Соколовой «Львиное сердце». Брюнетка просто таки "взорвала" интернет своим талантом и сильным голосом.
На ролике Екатерина Зиновьева выступает на импровизированной сцене в одном из развлекательных заведений. Девушка чувствует себя уверенно и поет как популярная певица. Многие удивились, ведь не знали, что у звезды "Дома-2" настолько сильный голос, ведь она выступила вживую.
В описании к публикации Екатерина Зиновьева отметила, что она не претендует на мировые награды, ей просто нравится доносить до людей свое видение и манеру исполнения хитов. Многие, по словам звезды, ее критикуют, будто сами всю жизнь занимаются вокалом.
Поклонники поспешили поддержать кумира и отметили, что поет Екатерина Зиновьева действительно хорошо, а с такими внешними данными она вполне может стать популярной певицей.
На ролике Екатерина Зиновьева выступает на импровизированной сцене в одном из развлекательных заведений. Девушка чувствует себя уверенно и поет как популярная певица. Многие удивились, ведь не знали, что у звезды "Дома-2" настолько сильный голос, ведь она выступила вживую.
В описании к публикации Екатерина Зиновьева отметила, что она не претендует на мировые награды, ей просто нравится доносить до людей свое видение и манеру исполнения хитов. Многие, по словам звезды, ее критикуют, будто сами всю жизнь занимаются вокалом.
Поклонники поспешили поддержать кумира и отметили, что поет Екатерина Зиновьева действительно хорошо, а с такими внешними данными она вполне может стать популярной певицей.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:46