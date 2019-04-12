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Звезда "Дома-2" Екатерина Зиновьева восхитила исполнением хита Даны Соколовой «Львиное сердце»

Звезда "Дома-2" Екатерина Зиновьева на своей странице в Instagram разместила видео, на котором показала, как она исполнила хит Даны Соколовой «Львиное сердце». Брюнетка просто таки "взорвала" интернет своим талантом и сильным голосом.
Звезда "Дома-2" Екатерина Зиновьева восхитила исполнением хита Даны Соколовой «Львиное сердце»

На ролике Екатерина Зиновьева выступает на импровизированной сцене в одном из развлекательных заведений. Девушка чувствует себя уверенно и поет как популярная певица. Многие удивились, ведь не знали, что у звезды "Дома-2" настолько сильный голос, ведь она выступила вживую.

В описании к публикации Екатерина Зиновьева отметила, что она не претендует на мировые награды, ей просто нравится доносить до людей свое видение и манеру исполнения хитов. Многие, по словам звезды, ее критикуют, будто сами всю жизнь занимаются вокалом.

Поклонники поспешили поддержать кумира и отметили, что поет Екатерина Зиновьева действительно хорошо, а с такими внешними данными она вполне может стать популярной певицей.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:46

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