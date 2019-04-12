Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди поздравила в Instagram 10-летнюю дочь с днем рождения

«С днём рождения моя капризуля. Ты моя единственная гордость, моя победа, моя жизнь и любовь! Чтобы не происходило, я прошу Бога только об улыбке на твоём лице и, конечно, здоровья», - написала Елизавета.

Вчера на страничке в Instagram Елизаветы появилась свежая видеозапись, на которой запечатлена ее дочь Владислава. Оказывается, что 11 апреля девочке исполнилось 10 лет.Под роликом Триандафилиди оставила длинный пост, в котором обратилась к своей наследнице. Как утверждает Лиза, это первое день рождение Владиславы, когда она не находится возле нее.Какой же неожиданностью для подписчиков звезды «Дома-2» стало увидеть, что Лиза попросила прощения у дочери за то, что они с ее папой до сих пор так и не смогли примириться и найти общий язык даже ради нее. По мнению экс-участницы «Дома-2», порой взрослые ведут себя куда глупее маленьких детей.По словам телезнаменитости, этот год стал для нее и ее наследницы самым тяжелым, что, по всей видимости, и повлияло на ее самочувствие. Оказывается, что Елизавета приболела.Также Триандафилиди призналась, что в ночь с 10 на 11 апреля, как и в 2009 году, когда ее дочь появилась на свет, почти не спала. Всю ночь длинноволосая красавица смотрела совместные фотографии и видеоролики с единственной наследницей, на которых они запечатлены очень счастливыми.