Сперматозоиды активизируются при наличии конкурирующего самца





Ученые ради эксперимента поместили на две недели в первый аквариум три рыбки – двух особей мужского пола и одну женского, а во второй – самку и самца данио. По истечению отведенного времени специалисты проанализировали свойства сперматозоидов. Оказалось, в конкурентной среде половые клетки лучше продуцируются, становятся активнее и быстрее функционируют, нежели в противоположной.Однако наличие оппонента рядом негативно отражается на качестве спермы из-за испытываемого самцами стресса. В клетках особей мужского пола, оставшихся вдвоем с самкой, наблюдалось больше повреждений ДНК. При конкуренции вырабатывались сперматозоиды с меньшими головами, более удлиненными промежуточными частями и жгутиками. По словам автора исследования Паула Саеса, повреждение цепей ДНК спермы при соперничестве может негативно повлиять на успех оплодотворения и выживаемость потомства.