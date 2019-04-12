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Сперматозоиды активизируются при наличии конкурирующего самца
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Сперматозоиды активизируются при наличии конкурирующего самца

Специалисты Университета Аликанте и Упсальского университета Швеции изучили сперматозоиды в неконкурентной и противоположной ей среде на примере рыбок данио. Присутствие другого самца, как показало исследование, повышает активность мужских половых клеток.
Сперматозоиды активизируются при наличии конкурирующего самца

Ученые ради эксперимента поместили на две недели в первый аквариум три рыбки – двух особей мужского пола и одну женского, а во второй – самку и самца данио. По истечению отведенного времени специалисты проанализировали свойства сперматозоидов. Оказалось, в конкурентной среде половые клетки лучше продуцируются, становятся активнее и быстрее функционируют, нежели в противоположной.

Однако наличие оппонента рядом негативно отражается на качестве спермы из-за испытываемого самцами стресса. В клетках особей мужского пола, оставшихся вдвоем с самкой, наблюдалось больше повреждений ДНК. При конкуренции вырабатывались сперматозоиды с меньшими головами, более удлиненными промежуточными частями и жгутиками. По словам автора исследования Паула Саеса, повреждение цепей ДНК спермы при соперничестве может негативно повлиять на успех оплодотворения и выживаемость потомства.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:18

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