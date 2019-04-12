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Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев прокомментировал закон о суверенном интернете

Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев поспешил прокомментировать принятый недавно закон о суверенном интернете. По словам эпатажного шоумена, ему происходящее навеяло воспоминания из прошлого.
Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев прокомментировал закон о суверенном интернете

На своей странице в Instagram один из самых ярких участников проекта опубликовал видео с одной из программ, где диктор читает новости. Под публикацией шоумен отметил, что он прямо рад появлению нового закона, ведь он навеял ностальгию. По словам Солнцева, теперь снова вернется мода быть диктором, девушки начнут покупать похожие вещи, украшения, копировать манеры их произношения и поведения.

Пользователи в комментариях присоединились к мнению кумира, отметив, что действительно закон о суверенном интернете наводит на воспоминания из прошлого.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:13

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