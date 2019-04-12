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Физики впервые в истории точно измерили энергию пустоты

Физики Швейцарской высшей технической школы Цюриха смогли впервые точно измерить энергию пустоты. Для измерения спектра электромагнитных волн, возникающих в вакууме, специалистам понадобились лазерные импульсы.

Физики впервые в истории точно измерили энергию пустоты

Для некоторых исследователей измерение абсолютного ничего было главной целью на протяжении нескольких десятилетий. Как информирует Science Alert, экспертам пришлось использовать лазерные импульсы для того, чтобы понять, как пустое пространство между атомами может влиять на квантовую природу фотонов. Было проведено сравнение сдвигов поляризации фотонов в составе пары лазерных импульсов, чья длительность составила триллионную долю секунды. Пучки света пропускали через нелинейный оптический кристалл в разное время и в разных местах.

Энергию нельзя извлечь из основного состояния, так как флуктуации электромагнитного поля невозможно измерить только с помощью одних детекторов. Физики принимают за абсолютное ничего бесконечное поле возможностей, откуда возникают частицы. Поле имеет каждая элементарная частица, но все частицы ограничены одной особенностью: по мере увеличения одних возможностей, должны сжиматься другие. Это относится не только к одним частицам, но и к пустому полю.

Для измерения большинства процессов важно обнаружить начальную точку. В основе существования традиционных детекторов света, к примеру, фотодиодов, лежит принцип, что все частицы света и энергия должны поглощаться детектором. Вакуум, являющийся низшим энергетическим состоянием системы, не может быть источником иной энергии.

Специалисты смогли разработать метод поиска сигнатуры, а также ее тончайших возможных сдвигов в поляризации фотонов. После сравнения двух лазерных импульсов, которые прошли через охлажденный кристалл, группа физиков определила, как пустота между атомами объекта способна влиять на свет.

Исследователи пришли к выводу: несмотря на незначительность результатов, все же возможно обнаружить тонкий спектр электромагнитного поля даже в его основном состоянии. Для квантовой физики очень важно понимание того, что является энергией пустоты.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:35

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