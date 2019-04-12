Ольга Бузова в очередной раз перекрасила волосы

Несколько часов назад Ольга Бузова опубликовала в своем аккаунте в Instagram новый снимок, на котором предстала с вновь окрашенными и красиво уложенными волосами. В описании к публикации телеведущая "Дома-2" отметила, что очень ценит труд старательных мастеров, к которым можно придти и не волноваться, что результат не оправдает ожиданий.Также Ольга Бузова поспешила поблагодарить девушку, помогающую ей ухаживать за волосами и делать красивую укладку. Знаменитость отметила, она не удержалась и обновила цвет волос. Она поинтересовалась у поклонников, стала ли она больше похожа на брюнетку, или еще блондинка.