Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков





Группа канадских ученых во главе с доцентом Джонатаном Литтлом рассказали о своем открытии. В исследовании приняли участие две команды добровольцев с диабетом второго типа. В утреннем приеме пищи у одних был омлет, а у других - овсянка с фруктами. Обед и ужин у них не отличался.В ходе эксперимента специальный аппарат измерял уровень сахара каждые пять минут. Согласно полученным результатам, у участников, которые употребляли яйца на завтрак, на протяжении дня скачок сахара не произошел, а показания глюкозы улучшились. Сами диабетики отметили, что у них пропало желание съесть что-то вредное или сладкое.Выяснилось, что утренний прием пищи очень важен для людей, страдающих диабетом, ведь нередко именно это становится причиной проблем. Специалисты настоятельно рекомендуют утром есть яйца.Данное открытие считается настоящим прорывом в науке. В планах ученых провести дополнительные эксперименты, которые в будущем станут основой для изменения убеждений о рационе диабетиков.