Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Группа ученых после проведения ряда исследований сообщила, что яйца - идеальный завтрак для диабетиков. Он способствует уменьшению скачков сахара на протяжении дня и тяги к сладостям.
Группа канадских ученых во главе с доцентом Джонатаном Литтлом рассказали о своем открытии. В исследовании приняли участие две команды добровольцев с диабетом второго типа. В утреннем приеме пищи у одних был омлет, а у других - овсянка с фруктами. Обед и ужин у них не отличался.
В ходе эксперимента специальный аппарат измерял уровень сахара каждые пять минут. Согласно полученным результатам, у участников, которые употребляли яйца на завтрак, на протяжении дня скачок сахара не произошел, а показания глюкозы улучшились. Сами диабетики отметили, что у них пропало желание съесть что-то вредное или сладкое.
Выяснилось, что утренний прием пищи очень важен для людей, страдающих диабетом, ведь нередко именно это становится причиной проблем. Специалисты настоятельно рекомендуют утром есть яйца.
Данное открытие считается настоящим прорывом в науке. В планах ученых провести дополнительные эксперименты, которые в будущем станут основой для изменения убеждений о рационе диабетиков.
Группа канадских ученых во главе с доцентом Джонатаном Литтлом рассказали о своем открытии. В исследовании приняли участие две команды добровольцев с диабетом второго типа. В утреннем приеме пищи у одних был омлет, а у других - овсянка с фруктами. Обед и ужин у них не отличался.
В ходе эксперимента специальный аппарат измерял уровень сахара каждые пять минут. Согласно полученным результатам, у участников, которые употребляли яйца на завтрак, на протяжении дня скачок сахара не произошел, а показания глюкозы улучшились. Сами диабетики отметили, что у них пропало желание съесть что-то вредное или сладкое.
Выяснилось, что утренний прием пищи очень важен для людей, страдающих диабетом, ведь нередко именно это становится причиной проблем. Специалисты настоятельно рекомендуют утром есть яйца.
Данное открытие считается настоящим прорывом в науке. В планах ученых провести дополнительные эксперименты, которые в будущем станут основой для изменения убеждений о рационе диабетиков.
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:17