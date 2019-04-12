«Родила сына»: Звезда «Полицейского с Рублевки» Софья Каштанова раскрыла пол ребенка

Каштанова не любит публично обсуждать свою личную жизнь, поэтому для поклонников прибавление в ее семействе стало неожиданностью. Малыш, предположительно, появился на свет в Мексике, где проживает его бабушка. Именно туда незадолго до родов отправилась актриса. Знаменитость долго скрывала от публики радостную новость, а в марте сама призналась в рождении первенца, не вдаваясь в подробности. Только на днях звезда «Полицейского с Рублевки» рассекретила пол ребенка, сообщив, что это сын.Мексика давно стала для Каштановой второй родиной. Мать актрисы 20 лет назад вышла замуж за уроженца этой страны и уехала с ним, забрав с собой дочь. Место, куда семья звезды переехала, оказалось небольшой малонаселенной деревенькой, превратившейся со временем в один из главных курортов Мексики. Родительница помогает наследнице заботиться о малыше. Звезда быстро восстановилась после родов и уже смело демонстрирует фигуру в купальнике, восхищая поклонников.