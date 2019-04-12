«Дом-2»: Андрей Шабарин и Роза Райсон решились на свадьбу
Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон решили сыграть свадьбу.
Не секрет, что парочка покинула скандально известную телестройку несколько месяцев назад, однако их частная жизнь продолжает привлекать внимание большого количества поклонников «Дома-2».
Стоит отметить, что Шабарин и Райсон покинули телешоу довольно тихо. Влюбленные решили не устраивать долгих прощаний на Лобном месте, что вызвало у некоторых телезрителей много вопросов.
В Сети до сих пор ходят слухи о том, что организаторы «Дома-2» якобы предложили Андрею и Розалии сценарий, за которым они должны расстаться. Более того, Шабарин и Райсон пообещали руководству проекта подумать и отправились вместе в отпуск, после которого так и не вернулись в Периметр.
Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация о том, что Андрей и Роза решились на бракосочетание. Влюбленные даже объявили о том, что уже летом текущего года они сыграют свадьбу, которая состоится в Москве.
Сообщается, что Шабарин уже даже вручил Райсон дорогостоящее помолвочное кольцо, которым длинноволосая красавица поспешила прихвастнуть в недавнем прямом эфире.
На сегодняшний день Андрей уже познакомил Розу со своими родственниками, которые остались довольны знакомством, поэтому намерены помочь парочке готовится к бракосочетанию.
В свою очередь сам Шабарин не стал скрывать факт того, что безумно счастлив осознавать, что спустя несколько месяцев Райсон станет его законной супругой, сообщает Novosti-Dom2.
Не секрет, что парочка покинула скандально известную телестройку несколько месяцев назад, однако их частная жизнь продолжает привлекать внимание большого количества поклонников «Дома-2».
Стоит отметить, что Шабарин и Райсон покинули телешоу довольно тихо. Влюбленные решили не устраивать долгих прощаний на Лобном месте, что вызвало у некоторых телезрителей много вопросов.
В Сети до сих пор ходят слухи о том, что организаторы «Дома-2» якобы предложили Андрею и Розалии сценарий, за которым они должны расстаться. Более того, Шабарин и Райсон пообещали руководству проекта подумать и отправились вместе в отпуск, после которого так и не вернулись в Периметр.
Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация о том, что Андрей и Роза решились на бракосочетание. Влюбленные даже объявили о том, что уже летом текущего года они сыграют свадьбу, которая состоится в Москве.
Сообщается, что Шабарин уже даже вручил Райсон дорогостоящее помолвочное кольцо, которым длинноволосая красавица поспешила прихвастнуть в недавнем прямом эфире.
На сегодняшний день Андрей уже познакомил Розу со своими родственниками, которые остались довольны знакомством, поэтому намерены помочь парочке готовится к бракосочетанию.
В свою очередь сам Шабарин не стал скрывать факт того, что безумно счастлив осознавать, что спустя несколько месяцев Райсон станет его законной супругой, сообщает Novosti-Dom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:37