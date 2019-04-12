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Эксперты рассказали о пользе и вреде подсолнечного масла

Подсолнечное масло является одним из незаменимых продуктов в рационе каждого человека. Оно имеет множество полезных свойств, но чрезмерное употребление может причинить серьезный вред здоровью.
Эксперты рассказали о пользе и вреде подсолнечного масла

В состав масла, получаемого из семян подсолнуха, входят витамины E и K, жиры, различные кислоты, лецитин и другие ценные вещества. Продукт полезен для суставов, может использоваться для профилактики ревматоидного артрита. Масло предотвращает риск развития сердечно-сосудистых недугов, гипертонии и атеросклероза, благотворно сказывается на зрении, предотвращая его потерю и образование катаракты. Продукт улучшает работу мозга, избавляет от проблем с органами пищеварения, облегчает симптомы респираторных заболеваний, снижает тяжесть астматических приступов. Он нейтрализует свободные радикалы, укрепляет иммунитет, снимает усталость. Подсолнечное масло часто используется в косметологии. Оно увлажняет тело, улучшает состояние волос и кожи, защищает от ультрафиолета.

Специалисты советуют не забывать и о вреде популярного продукта. Масло вредит людям, страдающим аллергией на амброзию. Не рекомендуется употреблять его пациентам с диабетом второго типа, так как оно повышает уровень сахара в крови. Эксперты предупреждают и о риске развития рака груди и предстательной железы. Проблемы не возникнут, если использовать подсолнечное масло в меру.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:05

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