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Основатель «Дома-2» Валерий Комиссаров рассказал о матери своего первого ребенка

Учредитель скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», российский телеведущий, режиссер кино и телевидения Валерий Комиссаров разоткровенничался в телепрограмме «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Основатель «Дома-2» Валерий Комиссаров рассказал о матери своего первого ребенка

Сегодня, 12 апреля, в Интернете появился свежий выпуск телепередачи «Судьба человека», главным героем которой стал популярный телеведущий и основатель телешоу «Дом-2», где он рассказал о женщине, которая подарила ему первого наследника.

Отметим, что в этот день Валерий Комиссаров празднует свой 54-й день рождения, с чем его преданные поклонники и продолжают поздравлять. Во время разговора с телеведущим, Борис затронул тему семьи. Известно, что режиссер является многодетным отцом, ведь у него насчитывается пятеро детей.

В процессе разговора Корчевников указал на то, что дочь Валерия появилась на свет, как считалось, в первом браке Комиссарова, однако Валерий Яковлевич опроверг эту информацию.

Основатель «Дома-2» Валерий Комиссаров рассказал о матери своего первого ребенка

По словам знаменитости, он никогда не был женат на женщине, которая подарила ему дочь. А объяснил подобную ситуацию Комиссаров довольно просто.

«Так сложилась жизнь..», - подчеркнул Валерий Яковлевич.

Впрочем, выяснилось, что телеведущий до сих пор общается с матерью дочери Валерии и даже «в силу своих сил и возможностей» заботится о женщине.

«Мать моего первого ребенка – умная женщина. Нас познакомила общая знакомая, зубной врач, но мы никогда не жили вместе», - добавил Комиссаров.





 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:09

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