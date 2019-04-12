Основатель «Дома-2» Валерий Комиссаров рассказал о матери своего первого ребенка

«Так сложилась жизнь..», - подчеркнул Валерий Яковлевич.

«Мать моего первого ребенка – умная женщина. Нас познакомила общая знакомая, зубной врач, но мы никогда не жили вместе», - добавил Комиссаров.





Сегодня, 12 апреля, в Интернете появился свежий выпуск телепередачи «Судьба человека», главным героем которой стал популярный телеведущий и основатель телешоу «Дом-2», где он рассказал о женщине, которая подарила ему первого наследника.Отметим, что в этот день Валерий Комиссаров празднует свой 54-й день рождения, с чем его преданные поклонники и продолжают поздравлять. Во время разговора с телеведущим, Борис затронул тему семьи. Известно, что режиссер является многодетным отцом, ведь у него насчитывается пятеро детей.В процессе разговора Корчевников указал на то, что дочь Валерия появилась на свет, как считалось, в первом браке Комиссарова, однако Валерий Яковлевич опроверг эту информацию.По словам знаменитости, он никогда не был женат на женщине, которая подарила ему дочь. А объяснил подобную ситуацию Комиссаров довольно просто.Впрочем, выяснилось, что телеведущий до сих пор общается с матерью дочери Валерии и даже «в силу своих сил и возможностей» заботится о женщине.