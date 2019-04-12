Полина Гагарина просит поклонников о поддержке на конкурсе Singer
Российская певица Полина Гагарина просит своих поклонников поделиться доброй энергетикой и поддержать ее на китайском музыкальном конкурсе Singer. Пост соответствующего содержания она разместила на своей странице в соцсети Instagram.
Недавно 32-летняя Полина Гагарина в одной из социальных сетей выложила новое фото, где она одета в откровенное платье белого цвета с открытыми плечами. Под снимком она написала, что скоро финал музыкального конкурса «Singer», и добавила, что в этот волнительный момент нуждается в поддержке фанатов.
Всего за 10 минут публикация набрала более 10 тысяч лайков. В комментариях подписчики пообещали Полине Гагариной такую поддержку, которую она почувствует даже на большом расстоянии от Родины. Многие убеждены, что с таким голосом проиграть нереально, но все равно желают удачи.
Недавно 32-летняя Полина Гагарина в одной из социальных сетей выложила новое фото, где она одета в откровенное платье белого цвета с открытыми плечами. Под снимком она написала, что скоро финал музыкального конкурса «Singer», и добавила, что в этот волнительный момент нуждается в поддержке фанатов.
Всего за 10 минут публикация набрала более 10 тысяч лайков. В комментариях подписчики пообещали Полине Гагариной такую поддержку, которую она почувствует даже на большом расстоянии от Родины. Многие убеждены, что с таким голосом проиграть нереально, но все равно желают удачи.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:57