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Полина Гагарина просит поклонников о поддержке на конкурсе Singer

Российская певица Полина Гагарина просит своих поклонников поделиться доброй энергетикой и поддержать ее на китайском музыкальном конкурсе Singer. Пост соответствующего содержания она разместила на своей странице в соцсети Instagram.
Полина Гагарина просит поклонников о поддержке на конкурсе Singer

Недавно 32-летняя Полина Гагарина в одной из социальных сетей выложила новое фото, где она одета в откровенное платье белого цвета с открытыми плечами. Под снимком она написала, что скоро финал музыкального конкурса «Singer», и добавила, что в этот волнительный момент нуждается в поддержке фанатов.

Всего за 10 минут публикация набрала более 10 тысяч лайков. В комментариях подписчики пообещали Полине Гагариной такую поддержку, которую она почувствует даже на большом расстоянии от Родины. Многие убеждены, что с таким голосом проиграть нереально, но все равно желают удачи.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:57

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