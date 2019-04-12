АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
EUR 72.66 USD 64.40
Курс валют на 12.04.2019

Гоген Солнцев продолжает наслаждаться семейной жизнью с 63-летней Екатериной Терешкович спустя год после свадьбы

Как изменилась жизнь бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Гогена Солнцева и 63-летней пенсионерки Екатерины Терешкович спустя год после бракосочетания.

Гоген Солнцев продолжает наслаждаться семейной жизнью с 63-летней Екатериной Терешкович спустя год после свадьбы

Не секрет, что в этот же день ровно год назад Солнцев и Терешкович стали законными мужем и женой. Многие пользователи Сети по-прежнему воспринимают 12 апреля 2018-го года, как очередной постановочный процесс, который Гоген и Екатерина устроили ради пиара.

Как бы то ни было, но Солнцев и Терешкович продолжают настаивать на том, что любят друг друга и решили сыграть свадьбу только потому, что не видят жизни друг без друга.

Гоген Солнцев продолжает наслаждаться семейной жизнью с 63-летней Екатериной Терешкович спустя год после свадьбы

Нужно сказать, что за этот год парочка привлекала к себе внимание различными способами. И, невзирая на то, что никто из семейства не снимается в кино и не поет на сцене, за их частной жизнью следят миллионы телезрителей и пользователей всевозможных социальных сетей.

Напомним, что против бракосочетания Гогена и Екатерины в свое время была даже родительница 38-летнего шоумена, которая одна из первых заговорила о том, что ее наследник таким способом на самом деле решил попиариться.

Гоген Солнцев продолжает наслаждаться семейной жизнью с 63-летней Екатериной Терешкович спустя год после свадьбы

Затем Солнцева и Терешкович не единожды приглашали на съемки многими любимой телепередачи «Прямой эфир», ведущим которой является Андрей Малахов. Супруги ссорились, дрались, затем мирились, делали пластические операции, а сейчас даже подумывают о гипнозе, сообщает StarHit.

К слову, если учесть все вышеупомянутое, то можно с уверенностью сказать, что свадьба Солнцева и Терешкович на самом деле принесла Гогену и Екатерине узнаваемость и популярность.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Новосибирске мастер выполнил портрет
Алла Пугачева перед юбилейным концертом
Основатель «Дома-2» Валерий Комиссаров
Грузия хочет с помощью NASA первой
Специалисты назвали лучшие места в
Гоген Солнцев продолжает наслаждаться
Эксперты назвали повседневные наряды и
Татьяна Навка растит свою дочь балериной
Ученые выяснили, что больше всего
HTC готовит к выпуску смартфон средней
Рустам Солнцев считает, что Виктория
Юрий Гальцев опровергает роман с
В Москве холодильник придавил насмерть
Windows после установки обновлений стал
«Дом-2» Владимир Егоров пригрозил
Российские ученые обнаружили новые
Хакеры Anonymous грозят правительству
Учёные рассказали, как рост человека
В Сеть попал телефонный разговор Саши
Компания Chevrolet опубликовала первые
Поклонники раскритиковали похудевшую на
Раскрыта опасность морской соли
Снизилась цена на 13-дюймовый MacBook
Netflix выпустит печатный журнал для
В Роструде заявили об увеличении
Французские ученые показали фото
Виктория Макарская поделилась своими
Microsoft экспериментирует с планшетами
«Если тебе плюют в спину – значит, ты
Стало известно, какие зарплаты получают
Просмотреть все новости