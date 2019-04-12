Гоген Солнцев продолжает наслаждаться семейной жизнью с 63-летней Екатериной Терешкович спустя год после свадьбы
Как изменилась жизнь бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Гогена Солнцева и 63-летней пенсионерки Екатерины Терешкович спустя год после бракосочетания.
Не секрет, что в этот же день ровно год назад Солнцев и Терешкович стали законными мужем и женой. Многие пользователи Сети по-прежнему воспринимают 12 апреля 2018-го года, как очередной постановочный процесс, который Гоген и Екатерина устроили ради пиара.
Как бы то ни было, но Солнцев и Терешкович продолжают настаивать на том, что любят друг друга и решили сыграть свадьбу только потому, что не видят жизни друг без друга.
Нужно сказать, что за этот год парочка привлекала к себе внимание различными способами. И, невзирая на то, что никто из семейства не снимается в кино и не поет на сцене, за их частной жизнью следят миллионы телезрителей и пользователей всевозможных социальных сетей.
Напомним, что против бракосочетания Гогена и Екатерины в свое время была даже родительница 38-летнего шоумена, которая одна из первых заговорила о том, что ее наследник таким способом на самом деле решил попиариться.
Затем Солнцева и Терешкович не единожды приглашали на съемки многими любимой телепередачи «Прямой эфир», ведущим которой является Андрей Малахов. Супруги ссорились, дрались, затем мирились, делали пластические операции, а сейчас даже подумывают о гипнозе, сообщает StarHit.
К слову, если учесть все вышеупомянутое, то можно с уверенностью сказать, что свадьба Солнцева и Терешкович на самом деле принесла Гогену и Екатерине узнаваемость и популярность.
Не секрет, что в этот же день ровно год назад Солнцев и Терешкович стали законными мужем и женой. Многие пользователи Сети по-прежнему воспринимают 12 апреля 2018-го года, как очередной постановочный процесс, который Гоген и Екатерина устроили ради пиара.
Как бы то ни было, но Солнцев и Терешкович продолжают настаивать на том, что любят друг друга и решили сыграть свадьбу только потому, что не видят жизни друг без друга.
Нужно сказать, что за этот год парочка привлекала к себе внимание различными способами. И, невзирая на то, что никто из семейства не снимается в кино и не поет на сцене, за их частной жизнью следят миллионы телезрителей и пользователей всевозможных социальных сетей.
Напомним, что против бракосочетания Гогена и Екатерины в свое время была даже родительница 38-летнего шоумена, которая одна из первых заговорила о том, что ее наследник таким способом на самом деле решил попиариться.
Затем Солнцева и Терешкович не единожды приглашали на съемки многими любимой телепередачи «Прямой эфир», ведущим которой является Андрей Малахов. Супруги ссорились, дрались, затем мирились, делали пластические операции, а сейчас даже подумывают о гипнозе, сообщает StarHit.
К слову, если учесть все вышеупомянутое, то можно с уверенностью сказать, что свадьба Солнцева и Терешкович на самом деле принесла Гогену и Екатерине узнаваемость и популярность.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:52