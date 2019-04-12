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Шведский актер Сэм Клебанов опроверг слухи о романе с Аллой Пугачевой

Андрей Малахов в преддверии 70-летия Примадонны отечественной эстрады посвятил ей новый выпуск «Прямого эфира» под названием «Все мужчины Аллы Пугачевой». Неожиданно для всех в число «фаворитов» звезды попал актер из Швеции Сэм Клебанов.
Шведский актер Сэм Клебанов опроверг слухи о романе с Аллой Пугачевой

15 лет назад он исполнил главную роль в музыкальной картине певицы «Сказки о любви». Герои проекта так правдоподобно изображали чувства на экране, что публика не сомневалась в их романе и в жизни. После премьеры фильма издания приписали Пугачевой и Клебанову романтические отношения, актера называли новым «фаворитом» артистки. После развода Примадонны с Филиппом Киркоровым желтая пресса видела «голубоглазого скандинавского мачо» ее очередным мужем.

Редакторы «Прямого эфира» связались со шведским актером и попросили пролить свет на отношения с Пугачевой. Продюсер полностью опроверг слухи о романе с российской исполнительницей. Клебанов, обратившись к певице, поздравил ее с приближающимся юбилеем и отметил, что готов прилететь из Швеции, если артистка пожелает создать продолжение «Сказок о любви».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:11

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