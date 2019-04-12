Шведский актер Сэм Клебанов опроверг слухи о романе с Аллой Пугачевой





15 лет назад он исполнил главную роль в музыкальной картине певицы «Сказки о любви». Герои проекта так правдоподобно изображали чувства на экране, что публика не сомневалась в их романе и в жизни. После премьеры фильма издания приписали Пугачевой и Клебанову романтические отношения, актера называли новым «фаворитом» артистки. После развода Примадонны с Филиппом Киркоровым желтая пресса видела «голубоглазого скандинавского мачо» ее очередным мужем.Редакторы «Прямого эфира» связались со шведским актером и попросили пролить свет на отношения с Пугачевой. Продюсер полностью опроверг слухи о романе с российской исполнительницей. Клебанов, обратившись к певице, поздравил ее с приближающимся юбилеем и отметил, что готов прилететь из Швеции, если артистка пожелает создать продолжение «Сказок о любви».