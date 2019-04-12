За 100 тысяч фунтов жители Великобритании готовы предать друзей
Исследователи провели соцопрос среди жителей Великобритании чтобы понять значение дружбы в их жизни. За сто тысяч фунтов британцы готовы предать друзей, сообщается в издании The Mirror.
Исследование проводилось по заказу игорного сайта Foxy Bingo. Результаты показали, что почти все жители Великобритании готовы полностью прекратить общение с лучшим другом за 131 тысячу фунтов стерлингов. В опросе поучаствовали 2 тысячи добровольцев.
Выяснилось, что женщины предадут лучшего друга за 106 тысяч фунтов, а мужчины за 180 тысяч фунтов. Помимо этого, почти каждый второй опрошенный признался, что деньги важнее дружеских отношений.
Также стало известно, что 15% людей плохо отзываются о друзьях, а 10% имеют чат в мессенджере, в котором нет несколько человек из компании. Однако 84% опрошенных готовы соврать ради приятеля, а 21% заявил, что будет с ним общаться, что бы тот не натворил.
Ранее и в России проводился опрос. По его результатам, россияне чаще всего заводят дружбу с коллегами по работе. Они придерживаются мнения, что настоящих друзей должно быть мало.
Исследование проводилось по заказу игорного сайта Foxy Bingo. Результаты показали, что почти все жители Великобритании готовы полностью прекратить общение с лучшим другом за 131 тысячу фунтов стерлингов. В опросе поучаствовали 2 тысячи добровольцев.
Выяснилось, что женщины предадут лучшего друга за 106 тысяч фунтов, а мужчины за 180 тысяч фунтов. Помимо этого, почти каждый второй опрошенный признался, что деньги важнее дружеских отношений.
Также стало известно, что 15% людей плохо отзываются о друзьях, а 10% имеют чат в мессенджере, в котором нет несколько человек из компании. Однако 84% опрошенных готовы соврать ради приятеля, а 21% заявил, что будет с ним общаться, что бы тот не натворил.
Ранее и в России проводился опрос. По его результатам, россияне чаще всего заводят дружбу с коллегами по работе. Они придерживаются мнения, что настоящих друзей должно быть мало.
Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:47