За 100 тысяч фунтов жители Великобритании готовы предать друзей





Исследование проводилось по заказу игорного сайта Foxy Bingo. Результаты показали, что почти все жители Великобритании готовы полностью прекратить общение с лучшим другом за 131 тысячу фунтов стерлингов. В опросе поучаствовали 2 тысячи добровольцев.Выяснилось, что женщины предадут лучшего друга за 106 тысяч фунтов, а мужчины за 180 тысяч фунтов. Помимо этого, почти каждый второй опрошенный признался, что деньги важнее дружеских отношений.Также стало известно, что 15% людей плохо отзываются о друзьях, а 10% имеют чат в мессенджере, в котором нет несколько человек из компании. Однако 84% опрошенных готовы соврать ради приятеля, а 21% заявил, что будет с ним общаться, что бы тот не натворил.Ранее и в России проводился опрос. По его результатам, россияне чаще всего заводят дружбу с коллегами по работе. Они придерживаются мнения, что настоящих друзей должно быть мало.