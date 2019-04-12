В Москве холодильник придавил насмерть решившего ночью поесть мужчину
Житель Москвы погиб 11 апреля в собственной квартире. На мужчину, проголодавшегося среди ночи, упал большой холодильник.
Происшествие случилось в одном из домов, расположенных на территории столичного района Жулебино. Москвич около 23:00 захотел перекусить и отправился по привычному маршруту на кухню к холодильнику. Только хозяин открыл дверцу, чтобы достать продукты, как бытовой прибор упал на него.
Холодильник, придавивший жителя Москвы всем весом, серьезно травмировал его. Мужчина скончался на месте. Детали инцидента уточняются.
Происшествие случилось в одном из домов, расположенных на территории столичного района Жулебино. Москвич около 23:00 захотел перекусить и отправился по привычному маршруту на кухню к холодильнику. Только хозяин открыл дверцу, чтобы достать продукты, как бытовой прибор упал на него.
Холодильник, придавивший жителя Москвы всем весом, серьезно травмировал его. Мужчина скончался на месте. Детали инцидента уточняются.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:16