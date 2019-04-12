В Москве холодильник придавил насмерть решившего ночью поесть мужчину





Житель Москвы погиб 11 апреля в собственной квартире. На мужчину, проголодавшегося среди ночи, упал большой холодильник.Происшествие случилось в одном из домов, расположенных на территории столичного района Жулебино. Москвич около 23:00 захотел перекусить и отправился по привычному маршруту на кухню к холодильнику. Только хозяин открыл дверцу, чтобы достать продукты, как бытовой прибор упал на него.Холодильник, придавивший жителя Москвы всем весом, серьезно травмировал его. Мужчина скончался на месте. Детали инцидента уточняются.