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В Москве холодильник придавил насмерть решившего ночью поесть мужчину

Житель Москвы погиб 11 апреля в собственной квартире. На мужчину, проголодавшегося среди ночи, упал большой холодильник.
В Москве холодильник придавил насмерть решившего ночью поесть мужчину

Происшествие случилось в одном из домов, расположенных на территории столичного района Жулебино. Москвич около 23:00 захотел перекусить и отправился по привычному маршруту на кухню к холодильнику. Только хозяин открыл дверцу, чтобы достать продукты, как бытовой прибор упал на него.

Холодильник, придавивший жителя Москвы всем весом, серьезно травмировал его. Мужчина скончался на месте. Детали инцидента уточняются.



 
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Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:16

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