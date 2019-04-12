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«Дом-2» Владимир Егоров пригрозил подать в суд на Анну Брянскую

Новенький участник телепроекта «Дом-2» Владимир Егоров пригрозил на Лобном месте подать на Анну Брянскую в суд.

«Дом-2» Владимир Егоров пригрозил подать в суд на Анну Брянскую

Не так давно в Периметре появился новенький герой реалити-шоу, который сразу же дал понять коллективу и ведущим «Дома-2», что пришел на проект за любовью и хочет построить отношения с Анной Брянской.

Отметим, что большинству участников и телезрителям «Дома-2» Владимир очень понравился, ведь молодой человек не только Анне преподнес букет цветов, но и одарил всех присутствующих на Лобном месте девушек красными розами. К слову, цветок достался даже ведущей телешоу Ольге Бузовой.

Как бы то ни было, но Брянская не обратила внимания на Егорова и ответила на симпатию другого парня, который, кстати, тоже пришел в Периметр к ней. В итоге Анна решила строить отношения с Николаем Морозовым, а Владимиру дала «от ворот поворот».

«Дом-2» Владимир Егоров пригрозил подать в суд на Анну Брянскую

Нужно сказать, что это очень обидело новенького участника «Дома-2», которому теперь приходиться каждый день наблюдать за парочкой. Считанные часы назад в социальных сетях появился анонс свежего выпуска телестройки, который выйдет в эфир телеканала «ТНТ» уже завтра, 13 апреля.

Во время Лобного места Владимир в очередной раз потребовал у Анны извиниться перед ним, ведь она задела его чувства, однако девушка продолжила настаивать на том, что просить прощения у парня не будет.

Каким же шоком для ведущих и участников «Дома-2» было узнать, что Егоров теперь планирует решать возникнувшую проблему совершенно по-другому. Молодой человек заявил, что подаст заявление в суд.

«Я не хочу даже с этими людьми разговаривать. Они вообще не воспитанные люди! Вот если человек публично извинится, вот тогда я подумаю...» - заявил Владимир.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:11

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