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В Новосибирске мастер выполнил портрет Юрия Гагарина на семени мака

В Новосибирске художник- микроминиатюрист Владимир Анискин выполнил портрет первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом мастер рассказал на своей странице в Instagram.
В Новосибирске мастер выполнил портрет Юрия Гагарина на семени мака

Ко Дню космонавтики, который отмечают 12 апреля, Владимир Анискин в социальных сетях выложил фото своей новой работы. Он разделил зернышко мака на две части. На одной стороне создал из золота портрет Юрия Гагарина, а на второй написал дату полета и автограф героя Советского Союза.

Сегодня члены экипажа международной космической станции уже успели поздравить людей с праздником. Он установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года.



 
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Культура
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:23

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