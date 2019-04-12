В Новосибирске мастер выполнил портрет Юрия Гагарина на семени мака
В Новосибирске художник- микроминиатюрист Владимир Анискин выполнил портрет первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом мастер рассказал на своей странице в Instagram.
Ко Дню космонавтики, который отмечают 12 апреля, Владимир Анискин в социальных сетях выложил фото своей новой работы. Он разделил зернышко мака на две части. На одной стороне создал из золота портрет Юрия Гагарина, а на второй написал дату полета и автограф героя Советского Союза.
Сегодня члены экипажа международной космической станции уже успели поздравить людей с праздником. Он установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года.
Ко Дню космонавтики, который отмечают 12 апреля, Владимир Анискин в социальных сетях выложил фото своей новой работы. Он разделил зернышко мака на две части. На одной стороне создал из золота портрет Юрия Гагарина, а на второй написал дату полета и автограф героя Советского Союза.
Сегодня члены экипажа международной космической станции уже успели поздравить людей с праздником. Он установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года.
Культура
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:23