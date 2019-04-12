АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
EUR 72.66 USD 64.40
Курс валют на 12.04.2019

Алла Пугачева перед юбилейным концертом решилась на операцию для улучшения голоса

Алла Пугачева продолжает активно готовиться к концерту, посвященному 70-летнему юбилею. Знаменитая артистка в преддверии грандиозного шоу, где она собирается петь исключительно вживую, решилась на операцию, чтобы избавиться от проблем с голосом.
Алла Пугачева перед юбилейным концертом решилась на операцию для улучшения голоса

Примадонна признает, что с возрастом ее вокальные данные не становятся лучше. Знаменитость замечает не то звучание, но обманывать поклонников и петь под фонограмму на юбилейном концерте она не собирается. Пугачева проконсультировалась со специалистами одной из израильских клиник, прошла обследование. Медики выявили у звезды проблемы с пищеводом, связанные с диафрагмой, из-за чего появились неполадки с голосом. Артистка по рекомендации врачей сделала операцию и теперь должна беречь себя.

Перед ответственным выступлением, которое певица называет для себя святым, так как главная мотивация в нем – дети, она старается следить за самочувствием и не перегружать голосовые связки. Примадонна отмечает, она могла бы пощадить себя и спеть под фонограмму, но считает, лучше забыть слова и охрипнуть, но дать себе и зрителю почувствовать уникальную энергетику живого исполнения.
Алла Пугачева перед юбилейным концертом решилась на операцию для улучшения голоса

Пугачева давно привыкла к мифам о себе и уже не обращает на них внимания. На обвинения в проведении концерта под фонограмму знаменитость, называющая себя нестудийной певицей, ответила, что она действительно «записала песни левой ногой, чтобы на репетициях музыканты могли услышать темпоритм».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Новосибирске мастер выполнил портрет
Алла Пугачева перед юбилейным концертом
Основатель «Дома-2» Валерий Комиссаров
Грузия хочет с помощью NASA первой
Специалисты назвали лучшие места в
Гоген Солнцев продолжает наслаждаться
Эксперты назвали повседневные наряды и
Татьяна Навка растит свою дочь балериной
Ученые выяснили, что больше всего
HTC готовит к выпуску смартфон средней
Рустам Солнцев считает, что Виктория
Юрий Гальцев опровергает роман с
В Москве холодильник придавил насмерть
Windows после установки обновлений стал
«Дом-2» Владимир Егоров пригрозил
Российские ученые обнаружили новые
Хакеры Anonymous грозят правительству
Учёные рассказали, как рост человека
В Сеть попал телефонный разговор Саши
Компания Chevrolet опубликовала первые
Поклонники раскритиковали похудевшую на
Раскрыта опасность морской соли
Снизилась цена на 13-дюймовый MacBook
Netflix выпустит печатный журнал для
В Роструде заявили об увеличении
Французские ученые показали фото
Виктория Макарская поделилась своими
Microsoft экспериментирует с планшетами
«Если тебе плюют в спину – значит, ты
Стало известно, какие зарплаты получают
Просмотреть все новости