Алла Пугачева перед юбилейным концертом решилась на операцию для улучшения голоса





Примадонна признает, что с возрастом ее вокальные данные не становятся лучше. Знаменитость замечает не то звучание, но обманывать поклонников и петь под фонограмму на юбилейном концерте она не собирается. Пугачева проконсультировалась со специалистами одной из израильских клиник, прошла обследование. Медики выявили у звезды проблемы с пищеводом, связанные с диафрагмой, из-за чего появились неполадки с голосом. Артистка по рекомендации врачей сделала операцию и теперь должна беречь себя.Перед ответственным выступлением, которое певица называет для себя святым, так как главная мотивация в нем – дети, она старается следить за самочувствием и не перегружать голосовые связки. Примадонна отмечает, она могла бы пощадить себя и спеть под фонограмму, но считает, лучше забыть слова и охрипнуть, но дать себе и зрителю почувствовать уникальную энергетику живого исполнения.Пугачева давно привыкла к мифам о себе и уже не обращает на них внимания. На обвинения в проведении концерта под фонограмму знаменитость, называющая себя нестудийной певицей, ответила, что она действительно «записала песни левой ногой, чтобы на репетициях музыканты могли услышать темпоритм».