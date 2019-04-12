Рустам Солнцев считает, что Виктория Романец «обычная баба», которая «любит выпить»

«Мне одно не понятно.. Зачем из нее делать ту персону, которой она не является? Она обычная баба, которая любит выпить! Выпить много... Поскандалить после этого и еще что-то... Она обычная женщина, ребят. Просто, обычная женщина средних лет без талантов, без всего... Очень мила в общении...» - заявил Солнцев в прямом эфире.

«Пожалуйста, не нужно считать ее хуже кого-то... Нет, она не хуже кого-то, нет!» – подчеркнул экс-участник «Дома-2».



