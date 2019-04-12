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Рустам Солнцев считает, что Виктория Романец «обычная баба», которая «любит выпить»

Бывший участник скандально-известного телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев «прошелся» по своей коллеге и любимой супруге Антона Гусева – Виктории Романец.

Рустам Солнцев считает, что Виктория Романец «обычная баба», которая «любит выпить»

По мнению телезнаменитости, длинноволосая красавица «обычная баба», которая обожает пить горячительные напитки в больших количествах.

На днях Сеть взорвала новость о том, что Романец устроила Гусеву «кровавую ссору», которая закончилась не только испачканными кровью стенами, но и избиением Антона.

Считанные часы назад по этому поводу решил высказаться Солнцев, который, как оказалось, хорошо знает Викторию. Рустам вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором довольно беспристрастно высказался в адрес Романец.

«Мне одно не понятно.. Зачем из нее делать ту персону, которой она не является? Она обычная баба, которая любит выпить! Выпить много... Поскандалить после этого и еще что-то... Она обычная женщина, ребят. Просто, обычная женщина средних лет без талантов, без всего... Очень мила в общении...» - заявил Солнцев в прямом эфире.


Рустам отметил, что не единожды общался с Романец и она всегда очень мило говорила с ним. Шоумен даже нашел Виктории оправдание. Дело в том, что Солнцев просто-таки убежден в том, что брюнетка подобное поведение воспринимает вполне нормально, ведь привыкла к такому уже давно.

«Пожалуйста, не нужно считать ее хуже кого-то... Нет, она не хуже кого-то, нет!» – подчеркнул экс-участник «Дома-2».

К слову, Рустам также указал на то, что 90% пользователей, которые читают в Сети новости о Виктории Романец, даже не знают, кто это такая.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:26

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