Грузия хочет с помощью NASA первой изготовить вино на Марсе
Грузинские исследователи вместе со своими коллегами из NASA хотят первыми создать вино на Марсе. Специалисты уже завершили разработку соответствующего космического проекта, получившего название IX Millennium.
Как оказалось, ученые из Грузии были вдохновлены новостью о находке в окраинах Тбилиси древнейшего вина в мире, выдержка которого составляет не менее 8 000 лет. В итоге научные сотрудники и сами захотели изготовить спиртной напиток, но уже на поверхности «красной» планеты. Разработанный проект IX Millennium предусматривает производство алкоголя, а в NASA уже запущена программа, предусматривающая множество идей по «человеческому присутствию» на соседней планете.
Исследователи уверяют, что первые люди, колонизирующие Марс, будут нуждаться в вине. Сообщается, что кураторы проекта представляют компанию Space Farms, NASA, также задействованы сотрудники Тбилисского университета бизнеса и технологий. Научный сотрудник Николоз Доборжгинидзе заявил, что общими усилиями виноделие будет выведено даже на уровень космоса. На данный момент собирается информация о росте различных сортов винограда в «непредсказуемых условиях».
Как оказалось, ученые из Грузии были вдохновлены новостью о находке в окраинах Тбилиси древнейшего вина в мире, выдержка которого составляет не менее 8 000 лет. В итоге научные сотрудники и сами захотели изготовить спиртной напиток, но уже на поверхности «красной» планеты. Разработанный проект IX Millennium предусматривает производство алкоголя, а в NASA уже запущена программа, предусматривающая множество идей по «человеческому присутствию» на соседней планете.
Исследователи уверяют, что первые люди, колонизирующие Марс, будут нуждаться в вине. Сообщается, что кураторы проекта представляют компанию Space Farms, NASA, также задействованы сотрудники Тбилисского университета бизнеса и технологий. Научный сотрудник Николоз Доборжгинидзе заявил, что общими усилиями виноделие будет выведено даже на уровень космоса. На данный момент собирается информация о росте различных сортов винограда в «непредсказуемых условиях».
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:03