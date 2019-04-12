Грузия хочет с помощью NASA первой изготовить вино на Марсе





Как оказалось, ученые из Грузии были вдохновлены новостью о находке в окраинах Тбилиси древнейшего вина в мире, выдержка которого составляет не менее 8 000 лет. В итоге научные сотрудники и сами захотели изготовить спиртной напиток, но уже на поверхности «красной» планеты. Разработанный проект IX Millennium предусматривает производство алкоголя, а в NASA уже запущена программа, предусматривающая множество идей по «человеческому присутствию» на соседней планете.Исследователи уверяют, что первые люди, колонизирующие Марс, будут нуждаться в вине. Сообщается, что кураторы проекта представляют компанию Space Farms, NASA, также задействованы сотрудники Тбилисского университета бизнеса и технологий. Научный сотрудник Николоз Доборжгинидзе заявил, что общими усилиями виноделие будет выведено даже на уровень космоса. На данный момент собирается информация о росте различных сортов винограда в «непредсказуемых условиях».