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Эксперты назвали повседневные наряды и аксессуары, угрожающие здоровью

По мнению Бернарда Шоу, мода всегда была управляемой пандемией, ведь некоторые вещи действительно несут опасность человеческому здоровью. Так было и в 16-м веке, когда женщин буквально заставляли носить корсеты, тенденция продолжается и сейчас. Специалисты решили выбрать самые опасные из современных нарядов и аксессуаров.
Эксперты назвали повседневные наряды и аксессуары, угрожающие здоровью

Во-первых, стоит упомянуть узкие джинсы, пользующиеся популярностью как у мужчин, так и у женщин. Их опасность состоит в том, что они ухудшают кровообращение ног, сдавливая вены. Во-вторых, высокие каблуки: они вызывают не только сильные боли в спине, но и отечность ног. Сильный пол может пострадать от ношения обуви с плоской подошвой, например – сандалей. Пуш-ап бюстгальтеры приводят к обвисанию мышц, перестающих самостоятельно держать грудь, также повышается вероятность онкологии молочных желез.

Солнцезащитные очки эффективны лишь на улице, и их ни в коем случае не нужно носить в помещении, так как это вредит зрению. Капроновые колготки могут вызвать варикоз, а также нарушение кровообращения. Во вредный рейтинг также попали и стринги, ведь это нижнее бельё провоцирует развитие цистита, особенно, у женщин после 40. В заключении специалисты назвали короткие юбки, носить которые вредно как в зимний, так и в летний период.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:52

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