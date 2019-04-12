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Татьяна Навка растит свою дочь балериной

Фигуристка Татьяна Навка на своей странице в Instagram опубликовала снимок с занятий дочери. Она хочет вырастить девочку балериной.
Татьяна Навка растит свою дочь балериной

Татьяна Навка дважды была замужем. Первый брак с призером Олимпийских игр Александром Жулиным продлился 10 лет, в нем родилась дочь Алексия. Сейчас ее супруг - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которому она 4 года назад родила наследницу Надежду. Заслуженная спортсменка РФ часто делится с поклонниками снимками младшего ребенка.

Недавно в одной из социальных сетей Татьяна Навка выложила фото с занятий по балету, которые посещает 4-летняя Надя. Девочка в белом платье вместе с другими ученицами слушает хореографа. Под кадром фигуристка написала: «Моя маленькая Балерина!».

Публикация собрала множество комментариев, где подписчики хвалят дочь Татьяны Навки и отмечают, что она пойдет по стопам матери.



 
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Культура
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:43

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