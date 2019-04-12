Татьяна Навка растит свою дочь балериной

Татьяна Навка дважды была замужем. Первый брак с призером Олимпийских игр Александром Жулиным продлился 10 лет, в нем родилась дочь Алексия. Сейчас ее супруг - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которому она 4 года назад родила наследницу Надежду. Заслуженная спортсменка РФ часто делится с поклонниками снимками младшего ребенка.Недавно в одной из социальных сетей Татьяна Навка выложила фото с занятий по балету, которые посещает 4-летняя Надя. Девочка в белом платье вместе с другими ученицами слушает хореографа. Под кадром фигуристка написала: «Моя маленькая Балерина!».Публикация собрала множество комментариев, где подписчики хвалят дочь Татьяны Навки и отмечают, что она пойдет по стопам матери.