В Сеть попал телефонный разговор Саши Черно с сотрудниками ЗАГСа

«Для того, чтобы подать на расторжение брака, необходимо в отдел ЗАГСа приходить вдвоем. Подается заявление по взаимному согласию. Если согласия не было достигнуто, то необходимо обращаться в суд и подавать заявление в одностороннем порядке», - объяснила сотрудница ЗАГСа участнице «Дома-2».



