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В Сеть попал телефонный разговор Саши Черно с сотрудниками ЗАГСа

В социальных сетях появилась запись телефонного разговора Александры Черно с работниками ЗАГСа.

В Сеть попал телефонный разговор Саши Черно с сотрудниками ЗАГСа

Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» хорошо помнят, как еще перед конкурсом «Свадьба на миллион» Саша Черно и Иосиф Оганесян вовсю говорили о венчании и наследниках, а сейчас супруги готовятся к разводу.

Ранее стало известно, что Александра уже побывала в ЗАГСе, где планировала подать на развод. Черно даже опубликовала у себя на страничке в Instagram подтверждения того, что посещала данное учреждение, однако не все поклонники и участники «Дома-2» верят девушке.

По мнению коллектива и зрителей телестройки, брюнетка, отправляясь в ЗАГС, знала, что никто не примет у нее заявление на развод. И вот считанные часы назад в Сети появились подтверждения подобным догадкам.

В Интернет попала запись телефонного разговора Александры, на котором она беседует с сотрудниками ЗАГСа. На ролике отчетливо слышно, как Черно объясняют, что только через суд она сможет развестись, если ее супруг не согласен мирно расстаться.

В Сеть попал телефонный разговор Саши Черно с сотрудниками ЗАГСа

«Для того, чтобы подать на расторжение брака, необходимо в отдел ЗАГСа приходить вдвоем. Подается заявление по взаимному согласию. Если согласия не было достигнуто, то необходимо обращаться в суд и подавать заявление в одностороннем порядке», - объяснила сотрудница ЗАГСа участнице «Дома-2».

Также работник ЗАГСа объяснила Александре, что в суд ей придется обращаться по месту прописки, а это значит, что если Черно и Оганесян так и не смогут договориться, девушке придется ехать в Сергиевский Посад.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:26

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