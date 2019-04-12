В Сеть попал телефонный разговор Саши Черно с сотрудниками ЗАГСа
В социальных сетях появилась запись телефонного разговора Александры Черно с работниками ЗАГСа.
Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» хорошо помнят, как еще перед конкурсом «Свадьба на миллион» Саша Черно и Иосиф Оганесян вовсю говорили о венчании и наследниках, а сейчас супруги готовятся к разводу.
Ранее стало известно, что Александра уже побывала в ЗАГСе, где планировала подать на развод. Черно даже опубликовала у себя на страничке в Instagram подтверждения того, что посещала данное учреждение, однако не все поклонники и участники «Дома-2» верят девушке.
По мнению коллектива и зрителей телестройки, брюнетка, отправляясь в ЗАГС, знала, что никто не примет у нее заявление на развод. И вот считанные часы назад в Сети появились подтверждения подобным догадкам.
В Интернет попала запись телефонного разговора Александры, на котором она беседует с сотрудниками ЗАГСа. На ролике отчетливо слышно, как Черно объясняют, что только через суд она сможет развестись, если ее супруг не согласен мирно расстаться.
Также работник ЗАГСа объяснила Александре, что в суд ей придется обращаться по месту прописки, а это значит, что если Черно и Оганесян так и не смогут договориться, девушке придется ехать в Сергиевский Посад.
Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» хорошо помнят, как еще перед конкурсом «Свадьба на миллион» Саша Черно и Иосиф Оганесян вовсю говорили о венчании и наследниках, а сейчас супруги готовятся к разводу.
Ранее стало известно, что Александра уже побывала в ЗАГСе, где планировала подать на развод. Черно даже опубликовала у себя на страничке в Instagram подтверждения того, что посещала данное учреждение, однако не все поклонники и участники «Дома-2» верят девушке.
По мнению коллектива и зрителей телестройки, брюнетка, отправляясь в ЗАГС, знала, что никто не примет у нее заявление на развод. И вот считанные часы назад в Сети появились подтверждения подобным догадкам.
В Интернет попала запись телефонного разговора Александры, на котором она беседует с сотрудниками ЗАГСа. На ролике отчетливо слышно, как Черно объясняют, что только через суд она сможет развестись, если ее супруг не согласен мирно расстаться.
«Для того, чтобы подать на расторжение брака, необходимо в отдел ЗАГСа приходить вдвоем. Подается заявление по взаимному согласию. Если согласия не было достигнуто, то необходимо обращаться в суд и подавать заявление в одностороннем порядке», - объяснила сотрудница ЗАГСа участнице «Дома-2».
Также работник ЗАГСа объяснила Александре, что в суд ей придется обращаться по месту прописки, а это значит, что если Черно и Оганесян так и не смогут договориться, девушке придется ехать в Сергиевский Посад.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:26